***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
18.10.2019 14:52
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/10/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/10/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/12/2018
Açıklama
Şirketimiz, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile 2(İki) derecelendirme dönemi için "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi"ni revize etmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793912
BIST
17:1298.433
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 3.537,00
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
17:125,7905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0353
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
17:126,4547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0336
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
17:12277,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -2,39
|Açılış
|: 277,08
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59