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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.11.2019 12:39
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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

24.12.2018 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile 2018 yılı Ağustos ayında döviz kurlarında meydana gelen yüksek volatiliteyi takiben yaşanan olumsuz makroekonomik gelişmelerin, akabinde  Prysmian  Group Merkez yönetimi ile Şirketimizin operasyonel ve finansman maliyetlerinin minimum düzeyde tutulması adına bir takım görüşmeler yürütüldüğü ve Prysmian Group'un,  yapılan görüşmeler neticesinde, iştiraki olan Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'yi destekleme yönünde aldığı karar ve bu karar doğrultusunda ilgili Prymian Group şirketleri ile varılan mutabakat pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştu.
Bilindiği  üzere, feragat için TCMB"1hafta repo" faizi nazarı dikkate alınarak öngörülen koşullar, gerek 2018 tüm yıl, gerek 2019 yılı 3 aylık dönemlerin tümü bakımından ayrı ayrı realize olmuş bu durum 2018 yılı ve 2019 yılı ilk 9 aylık Şirket sonuçlarına olumlu şekilde yansımış ve 2019 son çeyrek bakımından da feragatin koşullarının gerçekleştiği kesinleşmiştir.
Söze konu istisnai feragat koşullarının oluşmasını sağlayan makro ekonomik göstergeler, ılımlı bir toparlanma eğiliminde olmakla beraber  bu toparlanma yüksek riskli olarak geçirilen önceki dönemlerin sebep olduğu negatif finansal etkilere ve özellikle Şirketimiz'in hedging enstrümanı olarak kullandığı orta uzun vadeli forward kontratların yüksek maliyetlerine ise henüz tam olarak yansımamıştır. Prysmian Group Merkez Yönetimi ile bu durum dahilinde yapılan görüşmeler neticesinde, 2018 ve 2019 yılları bakımından verilen desteğin, oluşan yeni makroekonomik ortamdaki veriler nazarı dikkate alınmak suretiyle, bir öncekine göre daha düşük bir eşik belirlenerek devam etmesi yönünde bir karar almıştır. 
Bu karar doğrultusunda lisans sahibi Prysmian S.p.A ve hizmet sağlayıcısı Prysmian Cavi e Sistemi S.r.L 2020 yılı için  her bir 3 aylık dönem (çeyrek) sonunda, biten döneme ait TCMB"1 hafta repo" faizinin çeyrek bazlı ortalamasının %12 veya %12'nin üzerinde olması halinde, takip eden döneme ait Lisans Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi, Bilgi İşlem (IT) Hizmetleri Sözleşmesi ve SAP Konsolidasyon Programı Kullanım Bedeli Sözleşmesi'nden (kısaca "Sözleşmeler") kaynaklanan tüm alacak haklarından feragat etmeyi kabul etmiş ve Sözleşmeler bu doğrultuda revize edilmiştir.
1 Ocak 2021'den itibaren Sözleşmeler önceki şartlarla devam edecek olup, 2020 yılı için belirli şartlarla öngörülen feragatler Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. bakımından kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796083


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