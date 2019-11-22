***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2019 10:42
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 4 Ekim 2019 tarihli Yönetim kurulu kararı ile alınan bedelli sermaye artırım kararına ilişkin 11 Ekim 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurusu onaylanmış olup, ilgili onay 21 Kasım 2019 tarihli SPK bülteninde yayınlanmıştır. Linki aşağıda yer almaktadır.
https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=62
Onaylı izahname teslim alındığında bilahare paylaşılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800044
BIST
11:24107.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 439,28
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
107.054
11:245,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7082
En Düşük
5,6924
11:246,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3242
En Düşük
6,2977
11:24268,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,34
|Açılış
|: 268,86
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
269,50
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.110.738
|% 20,00
|
|ADEL
|15,18
|16.151.669
|% 9,76
|
|KUTPO
|6,07
|8.951.003
|% 9,57
|
|ETILR
|2,90
|12.180
|% 7,41
|
|OLMIP
|6,90
|7.668.815
|% 7,14
|
|MGROS
|22,78
|116.648.626
|% -7,92
|
|HURGZ
|1,37
|3.180.981
|% -5,52
|
|QNBFL
|44,00
|817.210
|% -4,89
|
|KLGYO
|3,23
|33.298.322
|% -4,72
|
|QNBFB
|21,84
|14.560.567
|% -3,45
|
|THYAO
|13,76
|268.387.698
|% 0,07
|
|GEREL
|2,91
|116.913.355
|% 2,46
|
|MGROS
|22,78
|116.648.626
|% -7,92
|
|GARAN
|10,30
|95.152.988
|% 0,88
|
|ASELS
|19,30
|90.194.494
|% -0,05
|
|OZGYO
|1,45
|72.795.087
|% 5,84
|
|GEREL
|2,91
|116.913.355
|% 2,46
|
|DGKLB
|1,32
|28.130.139
|% 3,13
|
|PETKM
|3,73
|78.414.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,48
|29.230.079
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3443
|7,3811
|% 0,14
|
|Frank
|5,7144
|5,7488
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5160
|1,5236
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|1,84
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,13
|
Seans Raporu
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