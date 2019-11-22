***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 4 Ekim 2019 tarihli Yönetim kurulu kararı ile alınan bedelli sermaye artırım kararına ilişkin 11 Ekim 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurusu onaylanmış olup, ilgili onay 21 Kasım 2019 tarihli SPK bülteninde yayınlanmıştır. Linki aşağıda yer almaktadır.https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=62Onaylı izahname teslim alındığında bilahare paylaşılacaktır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800044BIST