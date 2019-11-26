***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2019 23:34
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.10.2019 tarihli kararı çerçevesinde duyurusu yapılan, Şirketimizin 141.733.652,00-(yüzkırkbirmilyon yediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %52,92 oranında, 75.000.000,00.- TL (yetmişbeşmilyon) arttırılarak 216.733.652,00.- TL'ye (ikiyüzonaltımilyonyediyüzotuzüçbin altıyüzelliiki) yükseltilmesine, ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 21.11.2019 tarih ve 2019/62 sayılı bülteni ile duyurulmuştu. 25.11.2019 tarihinde ise tebliğ alınan SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platforumunda yine aynı tarihte yayımlanmıştır.
- Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup ellerindeki payların % 52,92'si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.
- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 29.11.2019 ile 13.12.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.
- Pay bedelleri T.Garanti Bankası A.Ş. Marmara Ticari Şube nezdinde bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR72 0006 2001 6050 0006 2993 10 IBAN nolu özel hesaba yatırılacaktır.
- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.nin www.garantiyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
- Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince 1 TL nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800548
BIST