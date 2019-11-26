***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.10.2019 tarihli kararı çerçevesinde duyurusu yapılan, Şirketimizin 141.733.652,00-(yüzkırkbirmilyon yediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %52,92 oranında, 75.000.000,00.- TL (yetmişbeşmilyon) arttırılarak 216.733.652,00.- TL'ye (ikiyüzonaltımilyonyediyüzotuzüçbin altıyüzelliiki) yükseltilmesine, ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 21.11.2019 tarih ve 2019/62 sayılı bülteni ile duyurulmuştu. 25.11.2019 tarihinde ise tebliğ alınan SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platforumunda yine aynı tarihte yayımlanmıştır.- Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup ellerindeki payların % 52,92'si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 29.11.2019 ile 13.12.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.- Pay bedelleri T.Garanti Bankası A.Ş. Marmara Ticari Şube nezdinde bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR72 0006 2001 6050 0006 2993 10 IBAN nolu özel hesaba yatırılacaktır.- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.nin www.garantiyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.- Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince 1 TL nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800548BIST