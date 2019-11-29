***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2019 14:08
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", şirket sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ile 2019 yılında yenilenmiştir.
Sayın hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800968
BIST
16:32106.766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -359,73
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.634
16:325,7539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0066
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
16:326,3261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0209
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3201
16:32269,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,70
|Açılış
|: 269,38
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,09
|158.009.048
|% 17,87
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|QNBFL
|62,30
|5.052.866
|% 12,25
|
|BSOKE
|1,31
|103.757.800
|% 11,02
|
|IHEVA
|2,30
|2.147.443
|% 10,05
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|UTPYA
|4,56
|20.216.392
|% -4,00
|
|NETAS
|12,64
|50.332.461
|% -3,73
|
|AYCES
|8,28
|638.598
|% -3,72
|
|TURGG
|38,32
|1.662.187
|% -3,72
|
|THYAO
|13,65
|1.016.897.198
|% -1,23
|
|GARAN
|10,06
|316.138.421
|% -0,30
|
|EREGL
|7,98
|272.216.338
|% 1,40
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.504.513
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,92
|192.856.208
|% 4,92
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.504.513
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,31
|103.757.800
|% 11,02
|
|THYAO
|13,65
|1.016.897.198
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3963
|7,4334
|% -0,24
|
|Frank
|5,7260
|5,7605
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5304
|1,5381
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.454
|-4,09
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|-2,77
|
|Yarım
|860
|882
|-1,34
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|-0,36
|