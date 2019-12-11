***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2019 11:35
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı bulunduğu MESS (Türk Metal Sendikası) ile Birleşik Metaş İş Sendikası arasında yeni döneme dair toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlamış olup yürütülmekte olan Grup Toplu İş Görüş Müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca konu arabulucuya intikal edecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802992
BIST
14:47108.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 32,02
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
14:475,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 5,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8135
En Düşük
5,7958
14:476,4393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4467
En Düşük
6,4280
14:47273,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,46
|Açılış
|: 273,89
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,19
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.358.593
|% 20,00
|
|RYSAS
|3,61
|47.481.722
|% 13,17
|
|PSDTC
|8,24
|5.706.257
|% 11,80
|
|PSDTC
|8,24
|5.706.257
|% 11,80
|
|PSDTC
|8,24
|5.706.257
|% 11,80
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,65
|4.467.815
|% -10,53
|
|UZERB
|2,66
|117.818
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|132.063
|% -9,62
|
|BASCM
|2,35
|14.879
|% -9,27
|
|THYAO
|13,71
|418.325.024
|% 0,00
|
|VESTL
|13,12
|344.609.208
|% 7,98
|
|PGSUS
|80,65
|222.557.562
|% 3,00
|
|PAPIL
|8,14
|204.459.067
|% 7,25
|
|ASELS
|19,22
|163.935.784
|% -0,62
|
|KARSN
|1,54
|116.809.265
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,49
|113.176.924
|% -1,32
|
|ODAS
|2,15
|132.625.843
|% 3,86
|
|CEMAS
|1,50
|78.928.985
|% 2,04
|
|ISFIN
|3,13
|156.480.135
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6133
|7,6515
|% -0,28
|
|Frank
|5,8729
|5,9083
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5436
|1,5513
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|1,64
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,46
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.843
|-1,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-0,54
|
|Yarım
|873
|896
|-0,26
|
|Çeyrek
|438
|448
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,00
|
|B. Petrol
|63,85
|63,85
|-0,49
|