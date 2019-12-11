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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.12.2019 15:18
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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz Larsen&Toubro  firmasından, Cezayir Adrar Güney Batı Gaz Bölgesinde kurulacak 3 ayrı Gaz Arıtım Tesisi"  projesi ile ilgili olarak projenin hayata geçirilmesi esnasında oluşacak nihai miktarlara bağlı olarak yaklaşık 9,5 – 10 milyon USD değerinde olan alçak ve orta gerilim enerji kablosu siparişi almıştır.
Söz konusu siparişe konu kabloların teslimi, 2020 ve 2021 yıllarında peyder pey yapılacaktır.  
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla, 
        
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803024


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