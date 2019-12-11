***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Larsen&Toubro firmasından, Cezayir Adrar Güney Batı Gaz Bölgesinde kurulacak 3 ayrı Gaz Arıtım Tesisi" projesi ile ilgili olarak projenin hayata geçirilmesi esnasında oluşacak nihai miktarlara bağlı olarak yaklaşık 9,5 – 10 milyon USD değerinde olan alçak ve orta gerilim enerji kablosu siparişi almıştır.Söz konusu siparişe konu kabloların teslimi, 2020 ve 2021 yıllarında peyder pey yapılacaktır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803024BIST