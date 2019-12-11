***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2019 18:39
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) ALTINCI BÖLÜM MADDE 18- (2) gereğince,
Geri Alım Programı çerçevesinde şirketimizin hesaplarında bulunan 1.000.000 adet Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. paylarına ilişkin yeni pay alma hakları(rüçhan hakları) ilgili pazarda satılmış olup işlem detayları aşağıda yer almaktadır.
İşlemin Niteliği İşleme Konu Yeni Pay Alma Hakkı adedi İşlem Fiyatı
PRKAB Satım 8.001 0,65
PRKAB Satım 320.000 0,62
PRKAB Satım 430.000 0,61
PRKAB Satım 170.000 0,60
PRKAB Satım 71.999 0,59
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803095
BIST
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0063
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8188
En Düşük
5,7958
18:056,4553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4559
En Düşük
6,4280
18:05274,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,16
|Açılış
|: 274,59
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
275,22
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6301
|7,6683
|% -0,06
|
|Frank
|5,8687
|5,9041
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5436
|1,5514
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|4,74
|
|Altın Gr.
|274
|275
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,81
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|-0,72
|