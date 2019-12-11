***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) ALTINCI BÖLÜM MADDE 18- (2) gereğince,Geri Alım Programı çerçevesinde şirketimizin hesaplarında bulunan 1.000.000 adet Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. paylarına ilişkin yeni pay alma hakları(rüçhan hakları) ilgili pazarda satılmış olup işlem detayları aşağıda yer almaktadır.İşlemin Niteliği İşleme Konu Yeni Pay Alma Hakkı adedi İşlem FiyatıPRKAB Satım 8.001 0,65PRKAB Satım 320.000 0,62PRKAB Satım 430.000 0,61PRKAB Satım 170.000 0,60PRKAB Satım 71.999 0,59Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803095BIST