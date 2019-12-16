***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.10.2019 tarihli kararı çerçevesinde duyurusu yapılan, Şirketimizin 141.733.652,00-(yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %52,92 oranında, 75.000.000,00.-TL (yetmişbeşmilyon) arttırılarak 216.733.652,00.-TL'ye (ikiyüzonaltımilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) yükseltilmesine, ilişkin 29.11.2019 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması 13.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır.Rüçhan hakkı kullanımı sonrasında Sermaye artırımına katılım %99,97 oranında gerçekleşmiş olup, kullanılmayan rüçhan hakkı tutarı 21.515,376 (YirmibirbinbeşyüzonbeşTL üçyüzyetmişaltı Kr)TL dir.Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların toplam nominal değeri 21.515,376 TL olup, bu paylar, 19-20 Aralık 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatından az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin www.garantiyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803676BIST