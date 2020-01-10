***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı bulunduğu MESS (Türk Metal Sendikası) ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında yeni döneme dair toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlamış olduğu ve uyuşmazlık tutanağı imzalandığı 11.12.2019 tarihinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştu.Gelinen noktada, İşveren sendikamız MESS arabuluculuk döneminin, anlaşma sağlanamadan bittiğini tarafımıza bildirmiştir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sİstemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811893BIST