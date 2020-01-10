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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.01.2020 17:24
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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin bağlı bulunduğu MESS (Türk Metal Sendikası) ile  Birleşik Metal İş Sendikası arasında yeni döneme dair  toplu iş sözleşmesi  görüşmelerinin başlamış olduğu ve uyuşmazlık tutanağı imzalandığı 11.12.2019 tarihinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştu.
Gelinen noktada, İşveren sendikamız MESS arabuluculuk döneminin, anlaşma sağlanamadan bittiğini tarafımıza bildirmiştir. 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sİstemleri A.Ş.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811893


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