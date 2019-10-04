***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 141.733.652Ulaşılacak Sermaye (TL) 216.733.652Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)PRKAB, TRASMENS91H3 141.733.652 75.000.000,000 52,91615 1,00 PRKAB, TRASMENS91H3 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 141.733.652 75.000.000,000 52,91615Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesi 141.733.652,00- (yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbin altıyüzelliiki) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı ise 300.000.000,00 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde 300.000.000 (üçyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir.Ekli fon kullanım raporunda da izah edildiği üzere 2018 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde başlayarak devam eden döviz kurlarındaki yüksek volatilite ile oluşan olumsuz makroekonomik gelişmelerin piyasa üzerindeki genel etkisi itibariyle birçok sektörde ve özellikle şirketimizin içinde bulunduğu kablo sektörünün gelişiminde de en önemli rolü üstlenen inşaat sektörünün büyüme hızı düşmüş, konut satışlarında yaşanan gerilmenin yanı sıra, altyapı yatırımlarına ayrılan kaynaklarda da azalma yaşanmıştır. Bu trend, Şirketin operasyonel karlılığı üzerinde bir baskı ortaya çıkarmıştır. Buna ek olarak Şirketin hammadde maliyetlerinin döviz cinsinden olması ve şatışlarının büyük bir bölümünün yurtiçi pazara Türk Lirası üzerinden yapılması sebebiyle de şirketin sürekli olarak maruz kaldığı kur riskini bertaraf etmek adına forward kontratlar ile yapılan hedging işlem maliyetleri ve maruz kalınan diğer finansman maliyetleri şirketin gelir gider dengesini olumsuz yönde etkilemektedir.Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde, finansal maliyetlerin optimize edilmesi, olası dış kaynak gereksinimlerinin azaltılması ve şirket karlılığının artırılması amacıyla sermaye artırımına karar verilmiştir.Yapılan görüşmeler neticesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde yer alan yetkiye istinaden- Şirketimizin 300.000.000,00 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, şirketimizin 141.733.652,00-(yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbin altıyüzelliiki) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %52,92 oranında, 75.000.000,00.- TL (yetmişbeşmilyonTürkLirası) arttırılarak 216.733.652,00.- TL'ye (ikiyüzonaltımilyonyediyüzotuzüçbin altıyüzelliikiTürkLirası) yükseltilmesine,- Nakit karşılığı arttırılan 75.000.000.- TL tutarındaki sermayenin tamamını temsil eden, beheri 1 TL nominal (itibari) değerli çıkarılacak 75.000.000 adet payın tamamının, imtiyazsız, hamiline paylar olarak çıkarılmasına- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve pay alma hakkının (rüçhan hakkının), 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izahnamenin onayını takiben belirlenecek ve KAP'ta duyurulacak tarih aralığında kalacak şekilde 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü sonunda sona ermesine,- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise, bu payların 2 (iki) iş günü süre ile nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin birincil piyasasında satılmasına, bu satış sonunda dahi satılamayan payların iptal edilmesine,- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların, hak sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (VII-128.1) sayılı Pay Tebliği Madde 33 uyarınca, sermaye arttırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına dair hazırlanmış olan ekli raporun başvuru ile birlikte Kurul'a gönderilmesine,- Yeni pay alma haklarının kullanım süresince ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan bölümün borsada satılması sürecinde çalışılacak aracı kurumun belirlenmesi ve bu kurum ile sözleşme yapılması, sermaye artışı ile ilgili diğer tüm operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Ercan Gökdağ'ın münferiden yetkili ve görevli kılınmasına,karara katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Fon Kullanım Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790297BIST