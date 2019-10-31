***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Fon Kullanım Raporu Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 141.733.652Ulaşılacak Sermaye (TL) 216.733.652Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)PRKAB, TRASMENS91H3 141.733.652 75.000.000,000 52,91615 1,00 PRKAB, TRASMENS91H3 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 141.733.652 75.000.000,000 52,91615Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYEk AçıklamalarNakdi sermaye artırım süreci kapsamında hazırlanmış olan "Fon Kullanım Raporu" revize edilmiş olup ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Nakdi Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795777BIST