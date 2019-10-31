***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.10.2019 10:37
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Fon Kullanım Raporu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 141.733.652
Ulaşılacak Sermaye (TL) 216.733.652
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
PRKAB, TRASMENS91H3 141.733.652 75.000.000,000 52,91615 1,00 PRKAB, TRASMENS91H3 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 141.733.652 75.000.000,000 52,91615
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Nakdi sermaye artırım süreci kapsamında hazırlanmış olan "Fon Kullanım Raporu" revize edilmiş olup ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Nakdi Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795777
BIST