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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.10.2019 10:37
GÜNCEL HABERLER

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Fon Kullanım Raporu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 141.733.652
Ulaşılacak Sermaye (TL) 216.733.652

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
PRKAB, TRASMENS91H3 141.733.652 75.000.000,000 52,91615 1,00 PRKAB, TRASMENS91H3 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 141.733.652 75.000.000,000 52,91615

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Nakdi sermaye artırım süreci kapsamında hazırlanmış olan "Fon Kullanım Raporu" revize edilmiş olup ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Nakdi Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795777


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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3800 7,4170 % 0,68  
Frank 5,7716 5,8063 % 0,60  
Riyal 1,5199 1,5275 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.505 1.505 9,26  
Altın Gr. 276 276 2,23  
Cumhuriyet 1.825 1.855 0,00  
Tam 1.822 1.868 6,32  
Yarım 881 904 3,05  
Çeyrek 442 452 1,53  
Gümüş.Ons 18,04 18,06 0,19  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 0,04  
B. Petrol 60,51 60,51 0,27  
Seans Raporu
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