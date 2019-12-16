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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.12.2019 16:15
GÜNCEL HABERLER



***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 141.733.652
Ulaşılacak Sermaye (TL) 216.733.652

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
PRKAB, TRASMENS91H3 141.733.652 75.000.000,000 52,91615 1,00 PRKAB, TRASMENS91H3 Hamiline PRKAB(RÜÇHAN), TRRPRKB00026 21.515,376

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 141.733.652 75.000.000,000 52,91615 21.515,376

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 29.11.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 13.12.2019
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.11.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.12.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.12.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.10.2019 tarihli kararı çerçevesinde duyurusu yapılan, Şirketimizin 141.733.652,00-(yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %52,92 oranında, 75.000.000,00.-TL (yetmişbeşmilyon) arttırılarak 216.733.652,00.-TL'ye (ikiyüzonaltımilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) yükseltilmesine, ilişkin 29.11.2019 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması 13.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların toplam nominal değeri 21.515,376 TL olup, bu paylar, 19-20 Aralık 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatından az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin www.garantiyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu (2).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803658


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