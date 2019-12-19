***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 141.733.652Ulaşılacak Sermaye (TL) 216.733.652Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)PRKAB, TRASMENS91H3 141.733.652 75.000.000,000 52,91615 1,00 PRKAB, TRASMENS91H3 Hamiline PRKAB(RÜÇHAN), TRRPRKB00026 21.515,376 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 141.733.652 75.000.000,000 52,91615 21.515,376Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 29.11.2019Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 13.12.2019Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.11.2019Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.12.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.12.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 16 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 21.515,376 TL nominal değerli paylar 19 Aralık 2019 – 20 Aralık 2019 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birinci Pazarında satışa sunulmuştu. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen paylarının tamamının satışı Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da bugün tamamlanmıştır.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu (2).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804362BIST