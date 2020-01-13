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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.01.2020 19:24
GÜNCEL HABERLER



***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artışının Tamamlanması ve Ana Sözleşme Tadil Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 141.733.652
Ulaşılacak Sermaye (TL) 216.733.652

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
PRKAB, TRASMENS91H3 141.733.652 75.000.000,000 52,91615 1,00 PRKAB, TRASMENS91H3 Hamiline PRKAB(RÜÇHAN), TRRPRKB00026 21.515,376 0

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 141.733.652 75.000.000,000 52,91615 21.515,376

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 29.11.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 13.12.2019
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.11.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.12.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.12.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun "Şirketimizin 141.733.652 TL olan çıkarılmış sermayesinin (300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde) tamamı nakden karşılanmak suretiyle 75.000.000 TL artırılarak 216.733.652 TL'ye yükseltilmesine" dair 04.10.2019 tarihli kararı ile sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri hakkındaki raporun revize edilmesine ilişkin olarak alınan 31.10.2019 tarih ve 2019/21 no.lu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Kurulunuzca ilgide kayıtlı yazı ile onaylanan izahname ve tasarruf sahipleri satış duyurusuna uygun şekilde 19.12.2019 tarihinde sermaye artışı tamamlanmış olup, sermaye artışı sebebi ile halka arz edilen payların tamamı satılmıştır. Sermaye artışının tamamlanması ile birlikte Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 216.733.652 TL'ye yükselmiştir.
Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 216.733.652,00.- TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812210


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