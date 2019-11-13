***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2019 21:18
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce kamuya açıklandığı üzere, 2019 yılının son çeyreğinde kömür üretim faaliyetine başlanması amacıyla, bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.(Konya Ilgın) rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Ilgın'da yer alan kömür sahası ile ilgili bu yılın Mayıs ayında 2019-2024 yıllarını kapsayan bir dekapaj sözleşmesi imzalamıştı. Söz konusu sözleşme kapsamında, geçtiğimiz Haziran ayı içinde kömür yatağının üzerindeki örtü tabakasının kaldırılması çalışmalarına başlanmış olup, planlandığı gibi kömür üretim aşamasına gelinmiştir. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte, yıllık yaklaşık 420.000 ton olmak üzere toplam 2,1 milyon ton kömür üretilmesi planlanmaktadır. Kömür üretim miktarı, ilgili dekapaj planlaması ve üretilecek kömüre piyasada oluşacak talebe bağlı olarak Konya Ilgın tarafından artırılıp azaltılabilecektir. Bu çerçevede, bu yılın kalan bölümünde ve esas itibariyle önümüzdeki yıl üretilecek kömürün satışı amacıyla bağlı ortaklığımız Konya Ilgın, pazar araştırmalarına ve potansiyel müşterilerle görüşmelerine başlamış olup, gelişmeler hakkında kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798791
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|THYAO
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|
|CEMAS
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|% -6,50
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
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|Alış
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|1.827
|6,00
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|1.834
|2,18
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|887
|1,05
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|Çeyrek
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