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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

15.11.2019 19:14
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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/11/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımızın önümüzdeki 5 yıllık madencilik faaliyeti planlaması kapsamında santralin faaliyet göstereceği döneme hazırlık yapılacak hem de bu geçiş sürecinde üreteceği kömürün madencilik tekniği açısından bekletilmesinin mümkün olmaması nedeniyle satılarak gelir elde edilecektir.
Açıklamalar

Daha önce kamuya açıklandığı üzere, bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya Ilgın), rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Konya Ilgın'da yer alan kömür sahasında bu yılın kalan bölümünde ve esas itibariyle önümüzdeki yıl üreteceği kömürün satışı amacıyla pazar araştırmalarına ve potansiyel müşterilerle görüşmelere başlamış olup, ilk etapta alt ısıl değeri 1.800-2.200 kcal/kg aralığında olan 20.000 ton kömürün 29.02.2020 tarihine kadar Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışına ilişkin olarak 15 Kasım 2019 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 29.02.2020 tarihi sonrasında taraflar karşılıklı mutabık kalarak sözleşme süresini uzatabileceklerdir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799253


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HURGZ 1,06 103.059.626 % 19,10  
KLNMA 44,34 31.039.107 % 14,99  
PKENT 128,50 609.996 % 14,94  
TIRE 2,09 174.699.526 % 14,21  
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Sterlin 7,3877 7,4247 % 0,09  
Frank 5,7775 5,8123 % -0,22  
Riyal 1,5271 1,5348 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.467 1.468 -3,27  
Altın Gr. 271 271 -0,99  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -8,00  
Tam 1.790 1.834 -6,96  
Yarım 865 887 -3,36  
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