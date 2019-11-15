***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDüzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/11/2019Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıEk açıklamalarda belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiBağlı ortaklığımızın önümüzdeki 5 yıllık madencilik faaliyeti planlaması kapsamında santralin faaliyet göstereceği döneme hazırlık yapılacak hem de bu geçiş sürecinde üreteceği kömürün madencilik tekniği açısından bekletilmesinin mümkün olmaması nedeniyle satılarak gelir elde edilecektir.AçıklamalarDaha önce kamuya açıklandığı üzere, bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya Ilgın), rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Konya Ilgın'da yer alan kömür sahasında bu yılın kalan bölümünde ve esas itibariyle önümüzdeki yıl üreteceği kömürün satışı amacıyla pazar araştırmalarına ve potansiyel müşterilerle görüşmelere başlamış olup, ilk etapta alt ısıl değeri 1.800-2.200 kcal/kg aralığında olan 20.000 ton kömürün 29.02.2020 tarihine kadar Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışına ilişkin olarak 15 Kasım 2019 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 29.02.2020 tarihi sonrasında taraflar karşılıklı mutabık kalarak sözleşme süresini uzatabileceklerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799253BIST