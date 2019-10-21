***PRKME* *PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***PRKME******PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [PRZMA, PRKME]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar1) Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. AŞ (PRZMA) pay piyasasında 30.09.2019-16.10.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 22.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına, Adı Soyadı MKK Sicil NoHARUN SÖNMEZ 43211273BURHAN COŞTUR 12806503KADİR CAŞTUR 126868292) Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) pay piyasasında 22.08.2019-07.10.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen a) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 22.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına, Adı Soyadı MKK Sicil NoÖZGÜR ÖLMEZ 29072733SÜLEYMAN AKKAYA 24219997OSMAN ERKOÇ 14077630b) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 22.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere PRKME pay piyasasında 6 ay süre ile • Açığa satış işlemleri ile kredili işlemlerin yasaklanmasına, • Brüt takas uygulanmasına karar verilmiştir. Karar 2019/55 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794166BIST