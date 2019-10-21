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***PRKME* *PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

21.10.2019 20:19
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***PRKME******PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [PRZMA, PRKME]
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

1) Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. AŞ (PRZMA) pay piyasasında 30.09.2019-16.10.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen  6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 22.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına, Adı Soyadı MKK Sicil No
HARUN SÖNMEZ 43211273
BURHAN COŞTUR 12806503
KADİR CAŞTUR 12686829
2) Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) pay piyasasında 22.08.2019-07.10.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen   a) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 22.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,  Adı Soyadı MKK Sicil No
ÖZGÜR ÖLMEZ 29072733
SÜLEYMAN AKKAYA  24219997
OSMAN ERKOÇ 14077630
b) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 22.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere PRKME pay piyasasında 6 ay süre ile   • Açığa satış işlemleri ile kredili işlemlerin yasaklanmasına,  • Brüt takas uygulanmasına  karar verilmiştir. Karar 2019/55 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794166


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