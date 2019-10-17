***PRZMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
17.10.2019 18:10
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5 inci ve 6 ncı maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle PRZMA payında 18/10/2019 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlemler Yasağı ile Brüt Takas ve İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 17/01/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793809
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