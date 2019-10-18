***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2019 12:10
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793894
BIST
14:2898.382
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
|| 3.485,93
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
14:285,7770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0488
|Açılış
|: 5,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
14:286,4409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0474
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
14:28276,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -2,94
|Açılış
|: 276,53
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59