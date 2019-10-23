***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2019 10:01
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRZMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794321
BIST
10:5898.765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 878,60
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.289
En Düşük
98.637
10:585,7874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0210
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8119
En Düşük
5,7751
10:586,4418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0219
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,4689
En Düşük
6,4282
10:58277,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 277,91
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
277,00
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|0,81
|3.471.447
|% 12,50
|
|EGCYH
|0,11
|1.983
|% 10,00
|
|SANKO
|4,06
|4.926.999
|% 6,84
|
|DOKTA
|34,06
|3.690.718
|% 6,77
|
|CRDFA
|1,99
|2.798.806
|% 6,42
|
|PRZMA
|3,90
|50.799
|% -6,92
|
|YAPRK
|3,80
|1.292
|% -6,86
|
|QNBFL
|23,42
|4.590
|% -6,32
|
|GLBMD
|0,97
|24.935
|% -3,00
|
|SODSN
|7,35
|2.940
|% -2,00
|
|DOAS
|8,89
|126.243.715
|% 3,98
|
|PGSUS
|67,40
|68.853.891
|% -0,30
|
|HALKB
|5,42
|56.964.688
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,22
|42.702.138
|% 0,83
|
|VAKBN
|4,51
|36.339.200
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,22
|42.702.138
|% 0,83
|
|OSTIM
|1,27
|20.616.688
|% 1,60
|
|DOAS
|8,89
|126.243.715
|% 3,98
|
|HALKB
|5,42
|56.964.688
|% -0,37
|
|VAKBN
|4,51
|36.339.200
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4284
|7,4657
|% -0,38
|
|Frank
|5,8262
|5,8613
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5389
|1,5466
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|4,88
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,47
|59,47
|-0,23
|