***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2019 17:37
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRZMA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799204
BIST
17:47105.423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.642,23
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.460
En Düşük
104.409
17:475,7464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7394
17:476,3513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
17:47270,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,13
|Açılış
|: 270,68
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|148.648.152
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|100.136.356
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|30.760.519
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|599.203
|% 14,94
|
|TIRE
|2,10
|165.937.507
|% 14,75
|
|METRO
|1,85
|72.275.048
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|18.991.481
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,69
|1.196.276.957
|% 0,59
|
|GARAN
|9,93
|495.872.166
|% 1,95
|
|PGSUS
|75,40
|336.506.228
|% 0,94
|
|SISE
|4,44
|287.526.884
|% -0,89
|
|ASELS
|19,15
|256.499.525
|% 1,00
|
|KARSN
|1,32
|154.167.637
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|100.136.356
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.196.276.957
|% 0,59
|
|TIRE
|2,10
|165.937.507
|% 14,75
|
|IHLAS
|0,64
|44.421.884
|% 10,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3945
|7,4316
|% 0,18
|
|Frank
|5,7827
|5,8175
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5274
|1,5351
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
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