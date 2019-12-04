***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2019 13:53
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801736
BIST
14:13107.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 326,07
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
14:135,7438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7362
14:136,3598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,3510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3566
14:13272,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,23
|Açılış
|: 272,58
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.708.454
|% 20,00
|
|RYSAS
|2,52
|26.723.255
|% 16,67
|
|RYGYO
|2,90
|9.248.873
|% 13,28
|
|ALCAR
|55,00
|12.964.077
|% 12,94
|
|PKART
|7,60
|14.508.928
|% 12,93
|
|EGCYH
|0,12
|289.373
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,01
|24.941.603
|% -6,51
|
|BASCM
|2,36
|8.429
|% -5,60
|
|VAKFN
|2,12
|37.713.270
|% -4,50
|
|FRIGO
|14,01
|161.010
|% -4,37
|
|THYAO
|13,65
|568.855.249
|% 0,29
|
|GARAN
|10,03
|241.899.873
|% 1,31
|
|KRDMD
|2,38
|210.667.688
|% -0,42
|
|YKSLN
|6,35
|193.940.348
|% 17,59
|
|ASELS
|18,87
|193.851.787
|% 0,32
|
|KRDMD
|2,38
|210.667.688
|% -0,42
|
|TSKB
|1,09
|64.944.404
|% 2,83
|
|ZOREN
|1,45
|85.818.096
|% 2,84
|
|ISFIN
|2,87
|150.557.245
|% -0,35
|
|THYAO
|13,65
|568.855.249
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4701
|7,5076
|% 0,36
|
|Frank
|5,7798
|5,8146
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5261
|1,5338
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|-0,79
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.799
|1.844
|1,93
|
|Yarım
|869
|892
|0,94
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,82
|61,82
|1,00
|
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