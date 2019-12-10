***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2019 13:54
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802796
BIST
14:48107.928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -858,56
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.832
14:485,7961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0133
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
14:486,4266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4234
14:48273,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,70
|Açılış
|: 273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,87
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,59
|125.527.843
|% 19,91
|
|DENCM
|8,64
|19.567.618
|% 15,20
|
|RYGYO
|3,99
|18.792.530
|% 14,00
|
|ARMDA
|14,60
|3.712.750
|% 13,35
|
|RYSAS
|3,00
|23.070.251
|% 12,78
|
|HURGZ
|1,28
|910.870
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|CEMAS
|1,49
|91.425.357
|% -6,88
|
|THYAO
|13,68
|822.639.149
|% -0,87
|
|AFYON
|6,99
|313.846.294
|% 1,30
|
|ASELS
|19,38
|264.957.719
|% -0,87
|
|TTKOM
|7,13
|236.430.495
|% -0,28
|
|TUPRS
|122,40
|207.728.397
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,51
|203.762.371
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,49
|91.425.357
|% -6,88
|
|THYAO
|13,68
|822.639.149
|% -0,87
|
|KARSN
|1,50
|79.952.884
|% 1,35
|
|METRO
|1,31
|69.604.894
|% -6,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6250
|7,6633
|% 0,12
|
|Frank
|5,8640
|5,8994
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5426
|1,5504
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|5,62
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.812
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.805
|1.850
|2,84
|
|Yarım
|873
|895
|1,57
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,68
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|-0,39
|