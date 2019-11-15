***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2019 17:29
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799196
BIST
17:48105.422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.641,14
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.460
En Düşük
104.409
17:485,7471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0022
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7394
17:486,3524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
17:48270,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,06
|Açılış
|: 270,75
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.020.486
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|30.787.655
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|603.700
|% 14,94
|
|TIRE
|2,10
|168.069.196
|% 14,75
|
|METRO
|1,85
|72.474.630
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|19.004.293
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,70
|1.225.190.761
|% 0,66
|
|GARAN
|9,94
|501.843.062
|% 2,05
|
|PGSUS
|75,35
|339.601.610
|% 0,87
|
|SISE
|4,45
|297.968.767
|% -0,67
|
|ASELS
|19,15
|262.681.268
|% 1,00
|
|KARSN
|1,31
|156.261.562
|% 3,15
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|THYAO
|13,70
|1.225.190.761
|% 0,66
|
|TIRE
|2,10
|168.069.196
|% 14,75
|
|IHLAS
|0,64
|44.815.427
|% 10,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3945
|7,4316
|% 0,18
|
|Frank
|5,7817
|5,8165
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5274
|1,5350
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58KUYAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 732, 825 adet işlem
-
17:57FONET
Yüzde 10.76 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 165, 192 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1496, 5 artarak (% 1.50 ) 101, 174
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, HURGZ, KLGYO, PKENT
-
17:56
HURGZ, HUBVC, PINSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında