***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 573.368 9.960.728 -1.849 835.398 4.215.815 91.059 38.527.783 38.527.783Hatalara İlişkin Düzeltmeler261.411 -3.762 -257.649Transferler53.809 37.250 -91.059Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.405 436.554 414.149 414.149Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 9.960.728 -24.254 885.445 3.995.416 436.554 38.941.932 38.941.932Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -29.775 885.445 5.621.535 390.277 42.342.107 42.342.107Transferler4.585 385.692 -390.277Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-108.111 143.068 34.957 34.957Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -137.886 890.030 6.007.227 143.068 42.377.064 42.377.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.559.278 956.418Dönem Karı (Zararı)143.068 436.554Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)143.068 436.554Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.183.577 477.683Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 507.539 525.514Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-35.531 -48.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -35.531 -48.484Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler732.426 173.828Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 0 5.966Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 732.426 167.862Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-567.972 -137.200Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler10 -567.972 -137.200Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 547.115 123.515Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -159.490Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.027.792 4.732.428İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -894.709 1.212.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -3.133.083 3.520.426Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.700 -20.600İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -23.700 -20.600Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -295.386 -4.761.858Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 26.465 -284.789Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.231.671 555.431İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 281.519İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.231.671 273.912Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 18.058 38.549Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.276 48.254İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -30.276 48.254Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -47.102 218.579İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler284.225 -398.134Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 214.025 -485.530Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26-34 70.200 87.396Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.537.192 1.042.097Vergi İadeleri (Ödemeleri)-22.086 -85.679YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-726.593 -851.237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 171.574Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 171.574Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-726.593 -1.022.811Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -589.093 -882.811Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -137.500 -140.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.116.626 -278.786Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.995.850 -104.958Kredilerden Nakit Girişleri8 2.995.850 -104.958Ödenen Faiz32 -879.224 -167.862Alınan Faiz33 0 -5.966YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-169.245 -173.605NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-169.245 -173.605DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ329.447 289.157DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ160.202 115.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 160.202 329.447Ticari Alacaklar14.548.073 10.882.282İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 3.981.311 2.582.120İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 10.566.762 8.300.162Diğer Alacaklar130.715 107.015İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 130.715 107.015Stoklar13 8.847.960 8.552.574Peşin Ödenmiş Giderler489.286 515.751İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 489.286 515.751Diğer Dönen Varlıklar3.983 218.008İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 3.983 218.008ARA TOPLAM24.180.219 20.605.077TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.180.219 20.605.077DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar30.814 30.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 30.814 30.814Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 22.784.971 22.249.999Maddi Duran Varlıklar1.824.365 2.084.178Tesis, Makine ve Cihazlar18 1.420.892 1.641.480Mobilya ve Demirbaşlar18 244.625 248.121Özel Maliyetler18 158.848 194.577Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.357.464 2.413.570İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar19 2.357.464 2.412.179Bilgisayar Yazılımları19 0 1.391TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.997.614 26.778.561TOPLAM VARLIKLAR51.177.833 47.383.638KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.679.536 2.830.486İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.679.536 2.830.486Banka Kredileri8 5.679.536 2.830.486Ticari Borçlar1.112.643 810.946İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.112.643 810.946Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 104.815 86.757Diğer Borçlar107.780 138.056İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 107.780 138.056Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)118.110 165.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 118.110 165.212Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22.052 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler63.251 15.102İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 63.251 15.102ARA TOPLAM7.208.187 4.046.559TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.208.187 4.046.559UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar158.749 59.140Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 158.749 59.140Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.433.833 935.832TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.592.582 994.972TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.800.769 5.041.531ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.377.064 42.342.107Ödenmiş Sermaye27 24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -311.957 -311.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.648.696 11.756.807Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.786.582 11.786.582Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 11.786.582 11.786.582Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 -137.886 -29.775Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler890.030 885.445Yasal Yedekler27 578.073 573.488Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler27 311.957 311.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 6.007.227 5.621.535Net Dönem Karı veya Zararı27 143.068 390.277TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.377.064 42.342.107TOPLAM KAYNAKLAR51.177.833 47.383.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 5.861.257 6.434.186 2.616.578 3.318.237Satışların Maliyeti28 -4.718.627 -5.539.884 -1.481.932 -2.550.691TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.142.630 894.302 1.134.646 767.546BRÜT KAR (ZARAR)1.142.630 894.302 1.134.646 767.546Genel Yönetim Giderleri29 -689.616 -664.922 -227.485 -226.418Pazarlama Giderleri29 -174.976 -410.207 -61.476 -299.793Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.577.947 1.273.274 -38.289 148.073Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.153.126 -1.127.125 246.112 60.949ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)702.859 -34.678 1.053.508 450.357Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 719.750 757.457 212.627 198.575FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.422.609 722.779 1.266.135 648.932Finansman Gelirleri32 0 5.152 0 52Finansman Giderleri33 -732.426 -167.862 -319.579 -94.306SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)690.183 560.069 946.556 554.678Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-547.115 -123.515 -58.359 -122.258Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -22.086 -85.679 -22.086 -82.127Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -525.029 -37.836 -36.273 -40.131SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)143.068 436.554 888.197 432.420DÖNEM KARI (ZARARI)143.068 436.554 888.197 432.420Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları143.068 436.554 888.197 432.420Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-108.111 22.406 -25.823 12.750Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları27 -135.139 28.725 -32.279 6.375Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27.028 -6.319 6.456 6.375Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi27 27.028 -6.319 6.456 6.375Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-108.111 22.406 -25.823 12.750TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.957 458.960 862.374 445.170Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları34.957 458.960 862.374 445.170http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795551BIST