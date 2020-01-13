***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun isteği üzerine 2013-2018 yılları arasında Şirketimiz tarafından üretilen mamül kitapların ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ilişkin rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812148BIST