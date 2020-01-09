***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarakMerkezi İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi N 21 Hadımköy adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 188065 sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacı ileİSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. NO:71/3 adresinde bir İşyeri (Satış Ofisi) açılmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810370BIST