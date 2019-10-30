***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6.038.072 5.846.051 1.932.961 2.226.777Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.038.072 5.846.051 1.932.961 2.226.777BRÜT KAR (ZARAR)6.038.072 5.846.051 1.932.961 2.226.777Genel Yönetim Giderleri-4.006.538 -3.328.013 -1.199.969 -1.173.775Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler72.214 105.186 39.470 13.122Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-54.296 -8.895 -52.176 -435ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.049.452 2.614.329 720.286 1.065.689FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.049.452 2.614.329 720.286 1.065.689Finansman Gelirleri13 8.993.609 89.846.653 2.117.572 49.725.947Finansman Giderleri13 -1.949.247 -68.368.846 -285.742 -45.494.596SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.093.814 24.092.136 2.552.116 5.297.040Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.004.654 -5.303.962 -563.327 -1.166.836Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.044.758 -6.312.883 -569.303 -1.954.036Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40.104 1.008.921 5.976 787.200SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.089.160 18.788.174 1.988.789 4.130.204DÖNEM KARI (ZARARI)7.089.160 18.788.174 1.988.789 4.130.204Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.089.160 18.788.174 1.988.789 4.130.204Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 14 0,95480000 2,53040000 0,26790000 0,55630000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.022.248 15.140.310Dönem Karı (Zararı)7.089.160 18.788.174Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.765.694 -6.307.805Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26.104 17.260Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler218.078 206.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler218.078 206.016Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.810.894 -11.835.043Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -7.112.520 -9.731.080Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 301.626 -2.103.963Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.004.654 5.303.962Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler796.364 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler992.767 8.263.299Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -11.975.012 -227.947.345Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -8.253.752 -33.354.990Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -3.180 -6.154Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 866.459 -1.019.275Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 19.786.011 258.616.737Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-68.710 -10.037Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -24.398 20.961Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 671.455 13.631.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -6.106 -1.668.215Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9 -6.106 -1.668.215Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.316.233 20.743.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-22.174 -104.979Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.271.811 -5.498.379YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-133.651 7.568Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-113.750 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.380Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.901 -10.812FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.411.167 -28.773.528Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10 9.409.677 379.847.163Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -50.013.296 -415.666.130Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları53.400 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 2.956.800Ödenen Temettüler-21.671.842 -7.746.404Ödenen Faiz13 -301.626 2.103.963Alınan Faiz13 7.112.520 9.731.080YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.522.570 -13.625.650Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.522.570 -13.625.650DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.593.685 159.838.799DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.071.115 146.213.149Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 50.071.115 103.593.685Ticari Alacaklar5 544.018.825 532.043.813İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 271 307İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 544.018.554 532.043.506Diğer Alacaklar6 64.542.396 56.289.234Stoklar7 9.817 6.637Peşin Ödenmiş Giderler8 1.811.907 2.678.366İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 74.506 28.434İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.737.401 2.649.932Diğer Dönen Varlıklar9 34.948 28.842ARA TOPLAM660.489.008 694.640.577TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR660.489.008 694.640.577DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar113.750 0Diğer Alacaklar6 14.818 14.228Maddi Duran Varlıklar86.938 87.021Kullanım Hakkı Varlıkları94.745 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.866 14.986Ertelenmiş Vergi Varlığı178.989 139.700TOPLAM DURAN VARLIKLAR498.106 255.935TOPLAM VARLIKLAR660.987.114 694.896.512KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 104.617 39.854.436Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 42.865 0Ticari Borçlar5 616.639.514 596.853.503İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 82.118.627 57.174.267İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 534.520.887 539.679.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar112.026 180.736Diğer Borçlar6 173.018 197.416Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.276.499 9.605.044Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü299.070 526.123Kısa Vadeli Karşılıklar135.615 102.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar135.615 102.705ARA TOPLAM627.783.224 647.319.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER627.783.224 647.319.963UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 33.628 0Uzun Vadeli Karşılıklar727.295 568.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar727.295 568.376TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER760.923 568.376TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER628.544.147 647.888.339ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.442.967 47.008.173Ödenmiş Sermaye12 7.425.000 7.425.000Sermaye Düzeltme Farkları12 384.738 384.738Geri Alınmış Paylar (-)-35.305 -35.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 8.906.644 8.906.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.267 4.007Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.267 4.007Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.267 4.007Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 7.016.601 5.219.105Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.648.862 3.318.506Net Dönem Karı veya Zararı7.089.160 21.785.478TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.442.967 47.008.173TOPLAM KAYNAKLAR660.987.114 694.896.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 34.792 4.033.732 -92.022 12.342.305 32.999.884 0 32.999.884Transferler1.185.373 11.156.932 -12.342.305 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-116.488 18.788.174 18.671.686 0 18.671.686Kar Payları-7.746.404 -7.746.404 0 -7.746.404Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 -81.696 5.219.105 3.318.506 18.788.174 43.925.166 0 43.925.166Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 4.007 5.219.105 3.318.506 21.785.478 47.008.173 0 47.008.173Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler14.216 14.216 0 14.216Transferler1.797.496 19.987.982 -21.785.478 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.260 7.089.160 7.092.420 7.092.420Kar Payları-21.671.842 -21.671.842 0 -21.671.842Dönem Sonu Bakiyeler7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 7.267 7.016.601 1.648.862 7.089.160 32.442.967 0 32.442.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.089.160 18.788.174 1.988.789 4.130.204DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.260 -116.488 7.733 -38.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.075 -145.610 9.666 -48.326Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-815 29.122 -1.933 9.665Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.260 -116.488 7.733 -38.661TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.092.420 18.671.686 1.996.522 4.091.543Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.092.420 18.671.686 1.996.522 4.091.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795449BIST