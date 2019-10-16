***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ketimizde 02.03.2015 tarihinden beri Yönetim Kurulu Murahhas Azası ve Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Tanju Asım Uğurlu 31.10.2019 tarihi itibariyle sürdürmekte olduğu görevlerden ayrılacağını bildirmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793473BIST