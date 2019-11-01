***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz icracı Yönetim Kurulu üyesi Tanju Asım Uğurlu'nun 31.10.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca tüzel kişi yönetim kurulu üyesi Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi olarak Nurten Eskici'nin 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren icracı yönetim kurulu üyesi sıfatıyla atanmasına, ve yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796156BIST