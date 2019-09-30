***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.09.2019 18:37
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, QNBFB.E paylarında 01/10/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/10/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında QNBFB.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 15/10/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789297
BIST
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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105.297
En Düşük
104.596
11:075,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 5,6690
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5,6868
En Düşük
5,6420
11:076,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 6,1450
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|Önceki Kapanış
|: 6,1990
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6,1954
En Düşük
6,1495
11:07266,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
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|Açılış
|: 266,77
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|Önceki Kapanış
|: 267,42
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267,91
En Düşük
265,73