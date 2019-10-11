***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
11.10.2019 15:51
Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFNBK12018
Nominal Değer (TL)
221.925.000
Vade Başlangıç Tarihi
11/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/10/2019
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
03/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792668
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0458
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
18:056,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0629
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4980
En Düşük
6,4139
18:05279,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,72
|Açılış
|: 280,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12