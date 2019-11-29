***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
29.11.2019 14:09
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finansbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFNBK22041
Nominal Değer (TL)
54.200.000
Vade Başlangıç Tarihi
29/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/12/2019
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
21/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800970
BIST
16:32106.766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -359,73
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.634
16:325,7543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
16:326,3258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0212
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3201
16:32269,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,84
|Açılış
|: 269,38
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,07
|159.087.787
|% 17,29
|
|BJKAS
|2,91
|251.838.257
|% 15,48
|
|QNBFL
|62,30
|5.054.860
|% 12,25
|
|BSOKE
|1,31
|104.638.665
|% 11,02
|
|AVTUR
|1,73
|11.934.626
|% 10,19
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|UTPYA
|4,53
|20.310.281
|% -4,63
|
|NETAS
|12,63
|50.403.564
|% -3,81
|
|TURGG
|38,32
|1.662.187
|% -3,72
|
|DERAS
|2,86
|17.371.446
|% -3,70
|
|THYAO
|13,65
|1.028.839.136
|% -1,23
|
|GARAN
|10,07
|319.447.127
|% -0,20
|
|EREGL
|7,99
|273.315.065
|% 1,52
|
|BJKAS
|2,91
|251.838.257
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,37
|211.658.221
|% -0,42
|
|GSRAY
|1,91
|194.949.936
|% 4,37
|
|BJKAS
|2,91
|251.838.257
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,37
|211.658.221
|% -0,42
|
|BSOKE
|1,31
|104.638.665
|% 11,02
|
|THYAO
|13,65
|1.028.839.136
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3962
|7,4333
|% -0,25
|
|Frank
|5,7269
|5,7614
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5302
|1,5379
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-3,53
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-2,39
|
|Yarım
|860
|883
|-1,15
|
|Çeyrek
|432
|441
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,37
|
Seans Raporu
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-
16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -508, 58 kaybederek (% -0.39 ) 131, 258
-
16:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GSRAY, BJKAS, KRDMD
-
16:47XU100
Endeks 106, 826 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 6, 005.00 milyon TL de
-
16:47ARENA
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 306 adet işlem
-
16:46DERAS
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 957, 060 adet işlem