***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
22.01.2020 18:14
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında QNB Finansbank A.Ş. (QNBFB) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle QNBFB.E payında 23/01/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ile "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 22/04/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814037
BIST
18:05122.747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -809,02
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.369
18:055,9196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0150
|Açılış
|: 5,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9159
18:056,5640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0174
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5558
18:05296,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,38
|Açılış
|: 296,10
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,80
|49.358.887
|% 19,66
|
|EGPRO
|14,87
|18.960.837
|% 18,02
|
|HUBVC
|37,14
|39.489.895
|% 17,01
|
|BURCE
|8,15
|2.692.875
|% 14,95
|
|ERSU
|3,24
|33.276.256
|% 14,89
|
|QNBFB
|75,95
|81.458.299
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|535.484
|% -14,98
|
|BERA
|4,22
|150.318.805
|% -10,40
|
|BALAT
|2,18
|180.460
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,30
|1.479.815
|% -9,85
|
|THYAO
|14,72
|1.672.490.785
|% -1,08
|
|IPEKE
|10,04
|1.115.911.768
|% 13,96
|
|HALKB
|7,07
|1.038.825.095
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,05
|789.971.143
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|699.441.742
|% -0,98
|
|ALBRK
|1,75
|467.562.136
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|789.971.143
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|699.441.742
|% -0,98
|
|ODAS
|1,97
|318.186.589
|% 1,55
|
|EKGYO
|1,70
|253.525.424
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7494
|7,7883
|% 0,41
|
|Frank
|6,0787
|6,1153
|% -0,38
|
|Riyal
|1,5730
|1,5809
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|-1,81
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|-1,36
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1409, 03 kaybederek (% -0.94 ) 148, 270
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17:59XU100
Endeks 122, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 12, 700.00 milyon TL de
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17:58TUCLK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 571, 295 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 122, 679 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
-
17:52KUYAS
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 776 adet işlem