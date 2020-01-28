***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [QNBFB]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDÜZELTMEDİRBugün (28/01/2020 tarihinde) saat 18:16:37'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan ve yatırımcı hakkında uygulanacağı ifade edilen tedbirlerde yer alan "Depo Şartı" tedbiri sehven yayımlanmış olup yatırımcı hakkında Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, QNB Finansbank A.Ş. (QNBFB) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 29/01/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıEnver ÇEVİK12437991Tedbirin uygulanacağı son tarih 28/04/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814896BIST