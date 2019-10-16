***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2019 10:37
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793433
BIST
13:3093.753
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -1.504,36
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
13:305,9016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0152
|Açılış
|: 5,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8834
13:306,5133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0170
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4930
13:30281,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 281,43
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,65