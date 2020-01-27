***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2020 10:28
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814496
BIST
13:43121.041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -1.100,83
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
13:435,9475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0047
|Açılış
|: 5,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
13:436,5605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
13:43303,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,65
|Açılış
|: 303,01
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|CRFSA
|7,56
|56.659.622
|% 16,85
|
|TKNSA
|11,67
|248.975.749
|% 15,43
|
|ESCOM
|3,30
|7.730.197
|% 14,98
|
|QNBFL
|168,90
|677.058
|% 14,98
|
|QNBFB
|63,15
|8.194.986
|% 14,92
|
|BURVA
|18,08
|441.749
|% -14,96
|
|BALAT
|1,97
|289.972
|% -8,80
|
|EGCYO
|0,44
|442.647
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|62.125
|% -7,81
|
|KSTUR
|22,50
|4.895
|% -7,71
|
|THYAO
|14,27
|818.485.524
|% -1,86
|
|GUSGR
|2,96
|461.578.380
|% 7,64
|
|PETKM
|4,06
|308.154.183
|% -0,25
|
|TKNSA
|11,67
|248.975.749
|% 15,43
|
|KRDMD
|2,98
|241.693.037
|% -1,32
|
|GUSGR
|2,96
|461.578.380
|% 7,64
|
|CEMAS
|1,66
|215.644.862
|% 9,21
|
|ALBRK
|1,75
|222.349.888
|% 1,16
|
|KRSTL
|1,96
|169.810.991
|% 5,95
|
|KRDMD
|2,98
|241.693.037
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7638
|7,8027
|% 0,21
|
|Frank
|6,1088
|6,1456
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5808
|1,5887
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.586
|13,58
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,65
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.033
|26,00
|
|Tam
|1.994
|2.044
|18,54
|
|Yarım
|964
|989
|8,97
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,48
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,34
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,04
|
|B. Petrol
|57,98
|57,98
|-1,91
|