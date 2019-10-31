***QNBFB* *OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
31.10.2019 21:21
***QNBFB******OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [QNBFB, OSTIM]
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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
1) a) QNB Finansbank A.Ş. (QNBFB) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Hasan Oktay TUTUNMAZ 27616472
Fatih KARATAŞ 12413063
Hava ÜNVER 13533684
Hasan Orçun KUTLU 14069600
Tuncay ÜNVER 13981968
Barış UZUNYOL 12585690
b) QNB Finansbank A.Ş. (QNBFB) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Hasan Oktay TUTUNMAZ 27616472
Fatih KARATAŞ 12413063
Hava ÜNVER 13533684
Hasan Orçun KUTLU 14069600
Tuncay ÜNVER 13981968
Barış UZUNYOL 12585690
Şükran DÖŞER 14406125
Esra EYERCİ 24262881
Fırat KARATAŞ 13417193
2) a) OSTIM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Tuncay ÜNVER 13981968
Hasan Orçun KUTLU 14069600
Barış UZUNYOL 12585690
Fatih KARATAŞ 12413063
Serkan İNCE 21765773
Dursun Ali DEMİRER 13024612
Hasan Oktay TUTUNMAZ 27616472
b) OSTIM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Tuncay ÜNVER 13981968
Hasan Orçun KUTLU 14069600
Barış UZUNYOL 12585690
Fatih KARATAŞ 12413063
Serkan İNCE 21765773
Dursun Ali DEMİRER 13024612
Hasan Oktay TUTUNMAZ 27616472
Şükran DÖŞER 14406125
Fırat KARATAŞ 13417193
Akif KARATAŞ 35523267
Karar 2019/57 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795983
BIST