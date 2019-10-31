***QNBFB* *OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***QNBFB******OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [QNBFB, OSTIM]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar1) a) QNB Finansbank A.Ş. (QNBFB) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoHasan Oktay TUTUNMAZ 27616472Fatih KARATAŞ 12413063Hava ÜNVER 13533684Hasan Orçun KUTLU 14069600Tuncay ÜNVER 13981968Barış UZUNYOL 12585690b) QNB Finansbank A.Ş. (QNBFB) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoHasan Oktay TUTUNMAZ 27616472Fatih KARATAŞ 12413063Hava ÜNVER 13533684Hasan Orçun KUTLU 14069600Tuncay ÜNVER 13981968Barış UZUNYOL 12585690Şükran DÖŞER 14406125Esra EYERCİ 24262881Fırat KARATAŞ 134171932) a) OSTIM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoTuncay ÜNVER 13981968Hasan Orçun KUTLU 14069600Barış UZUNYOL 12585690Fatih KARATAŞ 12413063Serkan İNCE 21765773Dursun Ali DEMİRER 13024612Hasan Oktay TUTUNMAZ 27616472b) OSTIM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoTuncay ÜNVER 13981968Hasan Orçun KUTLU 14069600Barış UZUNYOL 12585690Fatih KARATAŞ 12413063Serkan İNCE 21765773Dursun Ali DEMİRER 13024612Hasan Oktay TUTUNMAZ 27616472Şükran DÖŞER 14406125Fırat KARATAŞ 13417193Akif KARATAŞ 35523267Karar 2019/57 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795983BIST