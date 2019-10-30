***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.10.2019 18:34
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -251.126 231.892 6.873.477 1.603.441 0 12.155.402 0 12.155.402
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -162.613 231.892 6.873.477 1.393.728 0 12.034.202 0 12.034.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.164 31.299 0 -562.507 853.071 0 0 1.748.757 2.071.784 0 2.071.784
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.728 -1.393.728 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.728 -1.293.728 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -64.816 444.283 0 -725.120 1.084.963 8.167.205 0 1.748.757 14.005.986 0 14.005.986
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.140 -123.078 0 2.906 -934.696 0 0 1.959.959 902.951 0 902.951
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -52.982 672.631 0 -494.719 -537.637 10.577.034 0 1.959.959 15.475.000 0 15.475.000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
132.488.296 199.991.347 332.479.643 130.113.215 179.084.169 309.197.384
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 10.168.941 15.093.548 25.262.489 8.744.817 14.944.429 23.689.246
Teminat Mektupları
10.074.799 8.459.347 18.534.146 8.728.878 8.756.308 17.485.186
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
408.874 56.987 465.861 363.694 43.691 407.385
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.143.983 8.402.360 13.546.343 4.414.542 8.712.617 13.127.159
Diğer Teminat Mektupları
4.521.942 0 4.521.942 3.950.642 0 3.950.642
Banka Kredileri
23.857 4.868.418 4.892.275 15.820 4.460.434 4.476.254
İthalat Kabul Kredileri
23.857 4.868.418 4.892.275 15.820 4.460.434 4.476.254
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
70.285 1.765.783 1.836.068 119 1.727.687 1.727.806
Belgeli Akreditifler
70.285 1.559.641 1.629.926 119 1.682.271 1.682.390
Diğer Akreditifler
0 206.142 206.142 0 45.416 45.416
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
78.596.084 4.659.765 83.255.849 63.658.753 3.916.979 67.575.732
Cayılamaz Taahhütler
(1) 45.144.003 4.659.765 49.803.768 36.609.777 2.238.221 38.847.998
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.723.199 3.642.449 5.365.648 427.989 1.777.120 2.205.109
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.344.168 566 13.344.734 10.851.659 526 10.852.185
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.470.491 0 2.470.491 2.181.264 0 2.181.264
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
29.502 0 29.502 28.728 0 28.728
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
26.722.758 0 26.722.758 22.362.300 0 22.362.300
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
42.478 0 42.478 29.958 0 29.958
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
811.407 1.016.750 1.828.157 727.879 460.575 1.188.454
Cayılabilir Taahhütler
33.452.081 0 33.452.081 27.048.976 1.678.758 28.727.734
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
33.452.081 0 33.452.081 27.048.976 1.678.758 28.727.734
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 43.723.271 180.238.034 223.961.305 57.709.645 160.222.761 217.932.406
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
17.260.762 60.800.306 78.061.068 17.909.998 48.962.094 66.872.092
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.072.873 26.845.789 33.918.662 6.922.598 19.690.796 26.613.394
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
10.187.889 33.954.517 44.142.406 10.987.400 29.271.298 40.258.698
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.462.509 119.437.728 145.900.237 39.799.647 111.260.667 151.060.314
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.511.572 5.381.823 7.893.395 2.517.071 4.581.723 7.098.794
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.001.230 1.949.374 3.950.604 1.335.604 2.193.969 3.529.573
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
510.342 3.432.449 3.942.791 1.181.467 2.387.754 3.569.221
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.144.924 107.512.426 126.657.350 31.777.537 98.803.053 130.580.590
Swap Para Alım İşlemleri
5.296.543 30.108.216 35.404.759 13.635.615 30.588.966 44.224.581
Swap Para Satım İşlemleri
13.848.381 21.775.874 35.624.255 16.501.922 28.203.433 44.705.355
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 27.814.168 27.814.168 820.000 20.005.327 20.825.327
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 27.814.168 27.814.168 820.000 20.005.327 20.825.327
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.741.612 5.018.702 9.760.314 5.505.039 6.823.437 12.328.476
Para Alım Opsiyonları
1.787.090 3.047.122 4.834.212 2.341.029 3.789.135 6.130.164
Para Satım Opsiyonları
2.954.522 1.971.580 4.926.102 3.164.010 3.034.302 6.198.312
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
64.401 308.070 372.471 0 237.014 237.014
Futures Para Alım İşlemleri
11.063 176.000 187.063 0 118.507 118.507
Futures Para Satım İşlemleri
53.338 132.070 185.408 0 118.507 118.507
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.216.707 1.216.707 0 815.440 815.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
715.908.660 178.852.973 894.761.633 674.403.773 163.091.542 837.495.315
EMANET KIYMETLER
11.160.490 5.604.389 16.764.879 5.970.745 4.150.268 10.121.013
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.516.426 0 2.516.426 216.937 0 216.937
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.353.419 3.899.279 6.252.698 470.673 2.863.101 3.333.774
Tahsile Alınan Çekler
4.554.735 942.120 5.496.855 3.804.427 573.547 4.377.974
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.735.910 331.827 2.067.737 1.478. 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 431.163 431.163 0 408.909 408.909
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
422.275.399 106.931.558 529.206.957 406.901.559 96.312.753 503.214.312
Menkul Kıymetler
3.518.557 8.150.674 11.669.231 2.920.390 8.044.413 10.964.803
Teminat Senetleri
443.479 139.095 582.574 442.693 131.866 574.559
Emtia
134.918 0 134.918 66.090 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.959.959 1.748.757 680.286 615.721
Grubun Karı (Zararı)
1.959.959 1.748.757 680.286 615.721
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05850000 0,05220000 0,02030000 0,01840000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795595
BIST