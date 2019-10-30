***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -251.126 231.892 6.873.477 1.603.441 0 12.155.402 0 12.155.402TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -209.713 0 -121.200 0 -121.200Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -65.980 412.984 0 -162.613 231.892 6.873.477 1.393.728 0 12.034.202 0 12.034.202Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 1.164 31.299 0 -562.507 853.071 0 0 1.748.757 2.071.784 0 2.071.784Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.728 -1.393.728 0 -100.000 0 -100.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.728 -1.293.728 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -64.816 444.283 0 -725.120 1.084.963 8.167.205 0 1.748.757 14.005.986 0 14.005.986Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 0 14.572.049Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.140 -123.078 0 2.906 -934.696 0 0 1.959.959 902.951 0 902.951Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -52.982 672.631 0 -494.719 -537.637 10.577.034 0 1.959.959 15.475.000 0 15.475.000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER132.488.296 199.991.347 332.479.643 130.113.215 179.084.169 309.197.384GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 10.168.941 15.093.548 25.262.489 8.744.817 14.944.429 23.689.246Teminat Mektupları10.074.799 8.459.347 18.534.146 8.728.878 8.756.308 17.485.186Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler408.874 56.987 465.861 363.694 43.691 407.385Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.143.983 8.402.360 13.546.343 4.414.542 8.712.617 13.127.159Diğer Teminat Mektupları4.521.942 0 4.521.942 3.950.642 0 3.950.642Banka Kredileri23.857 4.868.418 4.892.275 15.820 4.460.434 4.476.254İthalat Kabul Kredileri23.857 4.868.418 4.892.275 15.820 4.460.434 4.476.254Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler70.285 1.765.783 1.836.068 119 1.727.687 1.727.806Belgeli Akreditifler70.285 1.559.641 1.629.926 119 1.682.271 1.682.390Diğer Akreditifler0 206.142 206.142 0 45.416 45.416Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER78.596.084 4.659.765 83.255.849 63.658.753 3.916.979 67.575.732Cayılamaz Taahhütler(1) 45.144.003 4.659.765 49.803.768 36.609.777 2.238.221 38.847.998Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.723.199 3.642.449 5.365.648 427.989 1.777.120 2.205.109Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri13.344.168 566 13.344.734 10.851.659 526 10.852.185Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.470.491 0 2.470.491 2.181.264 0 2.181.264İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri29.502 0 29.502 28.728 0 28.728Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri26.722.758 0 26.722.758 22.362.300 0 22.362.300Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri42.478 0 42.478 29.958 0 29.958Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler811.407 1.016.750 1.828.157 727.879 460.575 1.188.454Cayılabilir Taahhütler33.452.081 0 33.452.081 27.048.976 1.678.758 28.727.734Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri33.452.081 0 33.452.081 27.048.976 1.678.758 28.727.734Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5), (6) 43.723.271 180.238.034 223.961.305 57.709.645 160.222.761 217.932.406Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar17.260.762 60.800.306 78.061.068 17.909.998 48.962.094 66.872.092Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler7.072.873 26.845.789 33.918.662 6.922.598 19.690.796 26.613.394Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler10.187.889 33.954.517 44.142.406 10.987.400 29.271.298 40.258.698Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler26.462.509 119.437.728 145.900.237 39.799.647 111.260.667 151.060.314Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.511.572 5.381.823 7.893.395 2.517.071 4.581.723 7.098.794Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.001.230 1.949.374 3.950.604 1.335.604 2.193.969 3.529.573Vadeli Döviz Satım İşlemleri510.342 3.432.449 3.942.791 1.181.467 2.387.754 3.569.221Para ve Faiz Swap İşlemleri19.144.924 107.512.426 126.657.350 31.777.537 98.803.053 130.580.590Swap Para Alım İşlemleri5.296.543 30.108.216 35.404.759 13.635.615 30.588.966 44.224.581Swap Para Satım İşlemleri13.848.381 21.775.874 35.624.255 16.501.922 28.203.433 44.705.355Swap Faiz Alım İşlemleri0 27.814.168 27.814.168 820.000 20.005.327 20.825.327Swap Faiz Satım İşlemleri0 27.814.168 27.814.168 820.000 20.005.327 20.825.327Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.741.612 5.018.702 9.760.314 5.505.039 6.823.437 12.328.476Para Alım Opsiyonları1.787.090 3.047.122 4.834.212 2.341.029 3.789.135 6.130.164Para Satım Opsiyonları2.954.522 1.971.580 4.926.102 3.164.010 3.034.302 6.198.312Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri64.401 308.070 372.471 0 237.014 237.014Futures Para Alım İşlemleri11.063 176.000 187.063 0 118.507 118.507Futures Para Satım İşlemleri53.338 132.070 185.408 0 118.507 118.507Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.216.707 1.216.707 0 815.440 815.440EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER715.908.660 178.852.973 894.761.633 674.403.773 163.091.542 837.495.315EMANET KIYMETLER11.160.490 5.604.389 16.764.879 5.970.745 4.150.268 10.121.013Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.516.426 0 2.516.426 216.937 0 216.937Emanete Alınan Menkul Değerler2.353.419 3.899.279 6.252.698 470.673 2.863.101 3.333.774Tahsile Alınan Çekler4.554.735 942.120 5.496.855 3.804.427 573.547 4.377.974Tahsile Alınan Ticari Senetler1.735.910 331.827 2.067.737 1.478. 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 431.163 431.163 0 408.909 408.909Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER422.275.399 106.931.558 529.206.957 406.901.559 96.312.753 503.214.312Menkul Kıymetler3.518.557 8.150.674 11.669.231 2.920.390 8.044.413 10.964.803Teminat Senetleri443.479 139.095 582.574 442.693 131.866 574.559Emtia134.918 0 134.918 66.090 0 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 1.959.959 1.748.757 680.286 615.721Grubun Karı (Zararı)1.959.959 1.748.757 680.286 615.721Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05850000 0,05220000 0,02030000 0,01840000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795595BIST