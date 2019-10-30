***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -68.312 21.551 0 -251.126 231.847 7.365.587 1.771.786 0 12.422.047 6.294 12.428.341TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -256.303 0 -167.790 0 -167.790Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -256.303 0 -167.790 0 -167.790Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -68.312 21.551 0 -162.613 231.847 7.365.587 1.515.483 0 12.254.257 6.294 12.260.551Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 1.164 46.599 0 -561.225 852.947 0 0 1.900.702 2.240.187 556 2.240.743Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.483 -1.515.483 0 -100.000 0 -100.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.483 -1.415.483 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -67.148 68.150 0 -723.838 1.084.794 8.781.070 0 1.900.702 14.394.444 6.850 14.401.294Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.140 38.318 0 4.189 -935.150 0 0 2.140.350 1.245.567 461 1.246.028Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.350.000 714 0 0 0 -55.093 82.609 0 -492.153 -537.986 11.353.778 0 2.140.350 15.842.219 7.252 15.849.471Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER133.166.929 199.310.508 332.477.437 130.725.576 177.963.434 308.689.010GARANTİ VE KEFALETLER(1), (2), (3), (4) 10.156.082 15.092.334 25.248.416 8.744.817 14.944.429 23.689.246Teminat Mektupları10.061.940 8.458.133 18.520.073 8.728.878 8.756.308 17.485.186Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler408.874 56.987 465.861 363.694 43.691 407.385Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.142.932 8.401.146 13.544.078 4.414.542 8.712.617 13.127.159Diğer Teminat Mektupları4.510.134 0 4.510.134 3.950.642 0 3.950.642Banka Kredileri23.857 4.868.418 4.892.275 15.820 4.460.434 4.476.254İthalat Kabul Kredileri23.857 4.868.418 4.892.275 15.820 4.460.434 4.476.254Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler70.285 1.765.783 1.836.068 119 1.727.687 1.727.806Belgeli Akreditifler70.285 1.559.641 1.629.926 119 1.682.271 1.682.390Diğer Akreditifler0 206.142 206.142 0 45.416 45.416Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER78.669.046 4.918.757 83.587.803 63.715.808 3.974.340 67.690.148Cayılamaz Taahhütler(1) 45.144.003 4.659.765 49.803.768 36.609.777 2.179.323 38.789.100Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.723.199 3.642.449 5.365.648 427.989 1.718.222 2.146.211Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri13.344.168 566 13.344.734 10.851.659 526 10.852.185Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.470.491 0 2.470.491 2.181.264 0 2.181.264İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri29.502 0 29.502 28.728 0 28.728Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri26.722.758 0 26.722.758 22.362.300 0 22.362.300Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri42.478 0 42.478 29.958 0 29.958Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler811.407 1.016.750 1.828.157 727.879 460.575 1.188.454Cayılabilir Taahhütler33.525.043 258.992 33.784.035 27.106.031 1.795.017 28.901.048Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri33.452.081 0 33.452.081 27.048.976 1.678.758 28.727.734Diğer Cayılabilir Taahhütler72.962 258.992 331.954 57.055 116.259 173.314TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5), (6) 44.341.801 179.299.417 223.641.218 58.264.951 159.044.665 217.309.616Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar17.879.292 59.802.101 77.681.393 18.063.782 47.418.740 65.482.522Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler7.291.403 25.250.153 32.541.556 6.676.382 17.556.538 24.232.920Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler10.587.889 34.551.948 45.139.837 11.387.400 29.862.202 41.249.602Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler26.462.509 119.497.316 145.959.825 40.201.169 111.625.925 151.827.094Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.511.572 5.441.411 7.952.983 2.517.071 4.581.723 7.098.794Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.001.230 1.949.374 3.950.604 1.335.604 2.193.969 3.529.573Vadeli Döviz Satım İşlemleri510.342 3.492.037 4.002.379 1.181.467 2.387.754 3.569.221Para ve Faiz Swap İşlemleri19.144.924 107.512.426 126.657.350 32.179.059 99.168.311 131.347.370Swap Para Alım İşlemleri5.296.543 30.108.216 35.404.759 14.037.137 30.588.966 44.626.103Swap Para Satım İşlemleri13.848.381 21.775.874 35.624.255 16.501.922 28.568.691 45.070.613Swap Faiz Alım İşlemleri0 27.814.168 27.814.168 820.000 20.005.327 20.825.327Swap Faiz Satım İşlemleri0 27.814.168 27.814.168 820.000 20.005.327 20.825.327Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.741.612 5.018.702 9.760.314 5.505.039 6.823.437 12.328.476Para Alım Opsiyonları1.787.090 3.047.122 4.834.212 2.341.029 3.789.135 6.130.164Para Satım Opsiyonları2.954.522 1.971.580 4.926.102 3.164.010 3.034.302 6.198.312Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri64.401 308.070 372.471 0 237.014 237.014Futures Para Alım İşlemleri11.063 176.000 187.063 0 118.507 118.507Futures Para Satım İşlemleri53.338 132.070 185.408 0 118.507 118.507Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.216.707 1.216.707 0 815.440 815.440EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER811.788.048 182.410.590 994.198.638 737.183.757 166.377.574 903.561.331EMANET KIYMETLER107.039.878 9.162.006 116.201.884 69.147.240 7.436.300 76.583.540Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.802.974 46.370 2.849.344 384.389 15.581 399.970Emanete Alınan Menkul Değerler65.113.810 3.899.279 69.013.089 34.063.877 2.863.101 36.926.978Tahsile Alınan Çekler5.293.583 1.045.715 6.339.298 4.428.561 688.567 5.117.128Tahsile Alınan Ticari Senetler1.786.883 382.682 2.169.565 1.516.634 342.062 1.858.696Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler32.042.628 3.787.960 35.830.588 28.753.779 3.526.989 32.280.768Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER422.275.399 106.931.558 529.206.957 406.505.048 96.312.753 502.817.801Menkul Kıymetler3.518.557 8.150.674 11.669.231 2.523.879 8.044.413 10.568.292Teminat Senetleri443.479 139.095 582.574 442.693 131.866 574.559Emtia134.918 0 134.918 66.090 0 66.090Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul97.734.483 55.481.618 153.216.101 90.756.028 53.481.420 144.237.448Diğer Rehinli Kıymetler320.443.962 43.160.171 363.604.133 312.716.358 34.655.054 347.371.412Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER282.472.771 66.317.026 348.789.797 261.531.469 62.628.521 324.159.990BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI944.954.977 381.721.098 1.326.676.075 867.909.333 344.341.008 1.212.250.341Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.223.176 8.371.433Alınan Faizler13.343.854 9.259.306Ödenen Faizler-9.372.526 5.206.840Alınan Temettüler2.909 4.255Alınan Ücret ve Komisyonlar2.609.628 1.961.203Elde Edilen Diğer Kazançlar141.204 56.799Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.080.168 490.681Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-910.937 -2.025.739Ödenen Vergiler-645.543 -538.775Diğer-2.025.581 -6.043.137Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.130.138 1.800.297Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-200.331 98.834Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış1.709.594 -751.058Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-13.736.700 -1.888.254Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.201.629 -3.819.061Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.044.109 619.059Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)15.205.579 -912.533Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.985.349 -1.425.945Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)324.167 9.879.255Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı8.353.314 10.171.730YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.855.456 -2.329.763İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-113.507 751.853Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller17.285 -842.978Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.332.050 -2.165.557Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar