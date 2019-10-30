***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.10.2019 18:39
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -68.312 21.551 0 -251.126 231.847 7.365.587 1.771.786 0 12.422.047 6.294 12.428.341
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -256.303 0 -167.790 0 -167.790
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -256.303 0 -167.790 0 -167.790
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -68.312 21.551 0 -162.613 231.847 7.365.587 1.515.483 0 12.254.257 6.294 12.260.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.164 46.599 0 -561.225 852.947 0 0 1.900.702 2.240.187 556 2.240.743
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.483 -1.515.483 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.483 -1.415.483 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -67.148 68.150 0 -723.838 1.084.794 8.781.070 0 1.900.702 14.394.444 6.850 14.401.294
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -52.953 44.291 0 -496.342 397.164 8.781.070 0 2.572.708 14.596.652 6.791 14.603.443
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.140 38.318 0 4.189 -935.150 0 0 2.140.350 1.245.567 461 1.246.028
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.572.708 0 -2.572.708 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -55.093 82.609 0 -492.153 -537.986 11.353.778 0 2.140.350 15.842.219 7.252 15.849.471
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
133.166.929 199.310.508 332.477.437 130.725.576 177.963.434 308.689.010
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 10.156.082 15.092.334 25.248.416 8.744.817 14.944.429 23.689.246
Teminat Mektupları
10.061.940 8.458.133 18.520.073 8.728.878 8.756.308 17.485.186
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
408.874 56.987 465.861 363.694 43.691 407.385
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.142.932 8.401.146 13.544.078 4.414.542 8.712.617 13.127.159
Diğer Teminat Mektupları
4.510.134 0 4.510.134 3.950.642 0 3.950.642
Banka Kredileri
23.857 4.868.418 4.892.275 15.820 4.460.434 4.476.254
İthalat Kabul Kredileri
23.857 4.868.418 4.892.275 15.820 4.460.434 4.476.254
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
70.285 1.765.783 1.836.068 119 1.727.687 1.727.806
Belgeli Akreditifler
70.285 1.559.641 1.629.926 119 1.682.271 1.682.390
Diğer Akreditifler
0 206.142 206.142 0 45.416 45.416
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
78.669.046 4.918.757 83.587.803 63.715.808 3.974.340 67.690.148
Cayılamaz Taahhütler
(1) 45.144.003 4.659.765 49.803.768 36.609.777 2.179.323 38.789.100
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.723.199 3.642.449 5.365.648 427.989 1.718.222 2.146.211
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.344.168 566 13.344.734 10.851.659 526 10.852.185
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.470.491 0 2.470.491 2.181.264 0 2.181.264
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
29.502 0 29.502 28.728 0 28.728
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
26.722.758 0 26.722.758 22.362.300 0 22.362.300
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
42.478 0 42.478 29.958 0 29.958
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
811.407 1.016.750 1.828.157 727.879 460.575 1.188.454
Cayılabilir Taahhütler
33.525.043 258.992 33.784.035 27.106.031 1.795.017 28.901.048
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
33.452.081 0 33.452.081 27.048.976 1.678.758 28.727.734
Diğer Cayılabilir Taahhütler
72.962 258.992 331.954 57.055 116.259 173.314
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 44.341.801 179.299.417 223.641.218 58.264.951 159.044.665 217.309.616
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
17.879.292 59.802.101 77.681.393 18.063.782 47.418.740 65.482.522
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.291.403 25.250.153 32.541.556 6.676.382 17.556.538 24.232.920
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
10.587.889 34.551.948 45.139.837 11.387.400 29.862.202 41.249.602
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.462.509 119.497.316 145.959.825 40.201.169 111.625.925 151.827.094
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.511.572 5.441.411 7.952.983 2.517.071 4.581.723 7.098.794
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.001.230 1.949.374 3.950.604 1.335.604 2.193.969 3.529.573
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
510.342 3.492.037 4.002.379 1.181.467 2.387.754 3.569.221
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.144.924 107.512.426 126.657.350 32.179.059 99.168.311 131.347.370
Swap Para Alım İşlemleri
5.296.543 30.108.216 35.404.759 14.037.137 30.588.966 44.626.103
Swap Para Satım İşlemleri
13.848.381 21.775.874 35.624.255 16.501.922 28.568.691 45.070.613
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 27.814.168 27.814.168 820.000 20.005.327 20.825.327
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 27.814.168 27.814.168 820.000 20.005.327 20.825.327
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.741.612 5.018.702 9.760.314 5.505.039 6.823.437 12.328.476
Para Alım Opsiyonları
1.787.090 3.047.122 4.834.212 2.341.029 3.789.135 6.130.164
Para Satım Opsiyonları
2.954.522 1.971.580 4.926.102 3.164.010 3.034.302 6.198.312
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
64.401 308.070 372.471 0 237.014 237.014
Futures Para Alım İşlemleri
11.063 176.000 187.063 0 118.507 118.507
Futures Para Satım İşlemleri
53.338 132.070 185.408 0 118.507 118.507
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.216.707 1.216.707 0 815.440 815.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
811.788.048 182.410.590 994.198.638 737.183.757 166.377.574 903.561.331
EMANET KIYMETLER
107.039.878 9.162.006 116.201.884 69.147.240 7.436.300 76.583.540
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.802.974 46.370 2.849.344 384.389 15.581 399.970
Emanete Alınan Menkul Değerler
65.113.810 3.899.279 69.013.089 34.063.877 2.863.101 36.926.978
Tahsile Alınan Çekler
5.293.583 1.045.715 6.339.298 4.428.561 688.567 5.117.128
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.786.883 382.682 2.169.565 1.516.634 342.062 1.858.696
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
32.042.628 3.787.960 35.830.588 28.753.779 3.526.989 32.280.768
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
422.275.399 106.931.558 529.206.957 406.505.048 96.312.753 502.817.801
Menkul Kıymetler
3.518.557 8.150.674 11.669.231 2.523.879 8.044.413 10.568.292
Teminat Senetleri
443.479 139.095 582.574 442.693 131.866 574.559
Emtia
134.918 0 134.918 66.090 0 66.090
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
97.734.483 55.481.618 153.216.101 90.756.028 53.481.420 144.237.448
Diğer Rehinli Kıymetler
320.443.962 43.160.171 363.604.133 312.716.358 34.655.054 347.371.412
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
282.472.771 66.317.026 348.789.797 261.531.469 62.628.521 324.159.990
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
944.954.977 381.721.098 1.326.676.075 867.909.333 344.341.008 1.212.250.341
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.223.176 8.371.433
Alınan Faizler
13.343.854 9.259.306
Ödenen Faizler
-9.372.526 5.206.840
Alınan Temettüler
2.909 4.255
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.609.628 1.961.203
Elde Edilen Diğer Kazançlar
141.204 56.799
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.080.168 490.681
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-910.937 -2.025.739
Ödenen Vergiler
-645.543 -538.775
Diğer
-2.025.581 -6.043.137
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.130.138 1.800.297
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-200.331 98.834
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.709.594 -751.058
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.736.700 -1.888.254
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.201.629 -3.819.061
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.044.109 619.059
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
15.205.579 -912.533
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.985.349 -1.425.945
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
324.167 9.879.255
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.353.314 10.171.730
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.855.456 -2.329.763
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-113.507 751.853
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
17.285 -842.978
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.332.050 -2.165.557
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar