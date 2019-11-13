***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.11.2019 08:46
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a güncellemesini (önceki: Negatif) takiben 12 Kasım 2019 tarihinde Banka'nın not görünümünü de Durağan olarak revize etmiştir.
Banka'nın güncel derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıdaki gibidir:
Fitch Ratings
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu
B+ / Görünüm: Durağan
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu
BB- / Görünüm: Durağan
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu
B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu
B
Uzun vadeli ulusal not
AA(tur) / Görünüm: Durağan
Finansal kapasite notu
b+
Destek notu
4
Uzun Vadeli/Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borçlanma
B+ / B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798551
BIST
11:52104.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 166,42
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
11:525,7647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7586
11:526,3484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0161
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
11:52270,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,49
|Açılış
|: 270,47
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|4,40
|11.861.614
|% 9,73
|
|RTALB
|1,94
|7.516.759
|% 9,60
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|GLBMD
|1,32
|924.005
|% 7,32
|
|KLNMA
|33,54
|1.705.375
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|POLTK
|69,55
|7.253
|% -8,49
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|THYAO
|13,22
|538.457.531
|% -0,90
|
|KRDMD
|2,35
|203.389.876
|% 2,62
|
|GARAN
|9,89
|156.440.917
|% 0,71
|
|PGSUS
|71,45
|136.856.584
|% 0,49
|
|OZGYO
|1,37
|134.654.059
|% -1,44
|
|OZGYO
|1,37
|134.654.059
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,35
|203.389.876
|% 2,62
|
|THYAO
|13,22
|538.457.531
|% -0,90
|
|CEMAS
|1,20
|48.905.059
|% -2,44
|
|ADESE
|2,11
|69.267.220
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3724
|7,4094
|% -0,43
|
|Frank
|5,7894
|5,8243
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5321
|1,5398
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,55
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|3,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,48
|
|Yarım
|865
|887
|1,20
|
|Çeyrek
|434
|444
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,66
|61,66
|-0,40
|
Seans Raporu
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12:04XU100
Endeks 104, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 2, 980.00 milyon TL de
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12:03GLBMD
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