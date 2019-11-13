***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.11.2019 08:46
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a güncellemesini (önceki: Negatif) takiben 12 Kasım 2019 tarihinde Banka'nın not görünümünü de Durağan olarak revize etmiştir.
Banka'nın güncel derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıdaki gibidir:
Fitch Ratings
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu
B+ / Görünüm: Durağan
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu
BB- / Görünüm: Durağan
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu
B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu
B
Uzun vadeli ulusal not
AA(tur) / Görünüm: Durağan
Finansal kapasite notu
b+
Destek notu
4
Uzun Vadeli/Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borçlanma
B+ / B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798551
BIST
12:12104.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 320,20
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
12:125,7643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0142
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7583
12:126,3503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0142
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
12:12271,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,07
|Açılış
|: 271,03
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|4,38
|13.421.793
|% 9,23
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|ARMDA
|11,17
|935.125
|% 7,51
|
|GLBMD
|1,32
|924.005
|% 7,32
|
|KLNMA
|33,54
|1.738.311
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|AKENR
|0,72
|9.151.170
|% -6,49
|
|THYAO
|13,22
|578.235.219
|% -0,90
|
|KRDMD
|2,34
|230.652.708
|% 2,18
|
|GARAN
|9,90
|165.682.456
|% 0,81
|
|PGSUS
|71,60
|145.770.028
|% 0,70
|
|OZGYO
|1,38
|136.647.016
|% -0,72
|
|KRDMD
|2,34
|230.652.708
|% 2,18
|
|OZGYO
|1,38
|136.647.016
|% -0,72
|
|THYAO
|13,22
|578.235.219
|% -0,90
|
|CEMAS
|1,20
|49.924.761
|% -2,44
|
|ADESE
|2,11
|71.158.368
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3720
|7,4090
|% -0,43
|
|Frank
|5,7956
|5,8305
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5325
|1,5401
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|5,16
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|4,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|3,02
|
|Yarım
|865
|887
|1,45
|
|Çeyrek
|434
|444
|0,73
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|61,50
|61,50
|-0,56
|
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