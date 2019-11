***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a güncellemesini (önceki: Negatif) takiben 12 Kasım 2019 tarihinde Banka'nın not görünümünü de Durağan olarak revize etmiştir.Banka'nın güncel derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıdaki gibidir:Fitch RatingsUzun vadeli YP ihraççı temerrüt notuB+ / Görünüm: DurağanUzun vadeli TL ihraççı temerrüt notuBB- / Görünüm: DurağanKısa vadeli YP ihraççı temerrüt notuKısa vadeli TL ihraççı temerrüt notuUzun vadeli ulusal notAA(tur) / Görünüm: DurağanFinansal kapasite notub+Destek notuUzun Vadeli/Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız BorçlanmaB+ / B