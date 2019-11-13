GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.11.2019 08:46
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin  derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a güncellemesini (önceki: Negatif) takiben 12 Kasım 2019  tarihinde  Banka'nın not görünümünü de Durağan olarak revize etmiştir.
Banka'nın güncel derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıdaki gibidir:
 
    Fitch Ratings

    Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu
    B+ / Görünüm: Durağan

    Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu
    BB- / Görünüm:  Durağan

    Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu
    B

    Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu
    B

    Uzun vadeli ulusal not
    AA(tur)  /  Görünüm: Durağan

    Finansal kapasite notu
    b+

    Destek notu
    4

    Uzun Vadeli/Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borçlanma
    B+ / B






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798551


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:12104.293
Değişim :  0,31% |  320,20
Açılış :  104.050  
Önceki Kapanış :  103.972  
En Yüksek
104.385 En Düşük
103.682
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 4,38 13.421.793 % 9,23  
SEYKM 5,39 75 % 7,80  
METAL 1,00 25.935 % 7,53  
ARMDA 11,17 935.125 % 7,51  
GLBMD 1,32 924.005 % 7,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3720 7,4090 % -0,43  
Frank 5,7956 5,8305 % -0,01  
Riyal 1,5325 1,5401 % -0,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.464 1.464 5,16  
Altın Gr. 271 271 -0,09  
Cumhuriyet 1.798 1.825 4,00  
Tam 1.790 1.834 3,02  
Yarım 865 887 1,45  
Çeyrek 434 444 0,73  
Gümüş.Ons 16,93 16,95 0,12  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 61,50 61,50 -0,56  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru