***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama G09.2018 - 26.12.2018 - 30.01.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 18.08.2015 - 28.08.2015 - 16.09.2015 - 24.07.2018 - 26.09.2018 - 26.12.2018 - 30.01.2019 tarihli açıklamalarımızİlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamıza verilen 43.568.630.- TL tutarındaki idari para cezasının, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun 17. maddesi çerçevesinde indirimden yararlanılarak 32.676.472,50 TL olarak ödendiği ve söz konusu karara karşı Bankamızca İstanbul 12. İdare Mahkemesi nurulmuştu.Danıştay 10. Dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesi neticesinde, söz konusu karar Bankamız aleyhine bozulmuş olup yargılama süreci devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796356BIST