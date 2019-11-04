***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2019 16:08
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama G09.2018 - 26.12.2018 - 30.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 18.08.2015 - 28.08.2015 - 16.09.2015 - 24.07.2018 - 26.09.2018 - 26.12.2018 - 30.01.2019 tarihli açıklamalarımız
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamıza verilen 43.568.630.- TL tutarındaki idari para cezasının, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun 17. maddesi çerçevesinde indirimden yararlanılarak 32.676.472,50 TL olarak ödendiği ve söz konusu karara karşı Bankamızca İstanbul 12. İdare Mahkemesi nurulmuştu.
Danıştay 10. Dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesi neticesinde, söz konusu karar Bankamız aleyhine bozulmuş olup yargılama süreci devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796356
BIST
18:05100.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.625,06
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.441
En Düşük
99.144
18:055,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0264
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7407
En Düşük
5,6838
18:056,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,3550
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|Önceki Kapanış
|: 6,3700
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6,3990
En Düşük
6,3455
18:05278,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,25
|Açılış
|: 278,15
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|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
278,41
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,04
|13.117.282
|% 20,00
|
|KLMSN
|17,35
|74.688.598
|% 19,99
|
|QNBFL
|31,44
|591.566
|% 15,00
|
|GLBMD
|1,24
|1.992.533
|% 14,81
|
|ALKA
|4,36
|19.895.062
|% 8,73
|
|DOKTA
|36,50
|764.052
|% -15,31
|
|INFO
|4,85
|11.128
|% -11,01
|
|MSGYO
|1,53
|30.427.315
|% -10,00
|
|TKURU
|9,58
|85.761
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,65
|1.699.465
|% -8,84
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|ASELS
|18,87
|355.253.135
|% 2,61
|
|FENER
|17,00
|332.187.652
|% 2,10
|
|GARAN
|9,47
|331.483.217
|% 2,05
|
|SASA
|6,32
|313.682.565
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,25
|299.949.655
|% 4,65
|
|ISFIN
|2,68
|295.734.363
|% 3,08
|
|PETKM
|3,51
|267.842.319
|% 2,33
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|VAKFN
|1,49
|100.941.798
|% -6,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3747
|7,4116
|% 0,18
|
|Frank
|5,7853
|5,8201
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5237
|1,5314
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|-4,87
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,29
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|0,72
|
Seans Raporu
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2160, 32 artarak (% 1.78 ) 123, 426
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17:55ALKIM
Yüzde 6.55 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 302 adet işlem