***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2019 18:17
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bankamız Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Direktörü olarak görev yapan Burçin Dündar Tüzün, Kurumsal ve Ticari Krediler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankamız Kurumsal Bankacılık Direktörü olarak görev yapan Zeynep Kulalar, Kurumsal Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800854
BIST
18:05107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.282,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:055,7629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0153
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7555
18:056,3496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3402
18:05270,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 270,03
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|SMART
|5,46
|187.891.990
|% 16,17
|
|UTPYA
|4,75
|59.429.332
|% 16,14
|
|ALCAR
|48,92
|22.623.450
|% 15,11
|
|QNBFB
|28,10
|40.282.756
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.454.665
|% -19,69
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|UZERB
|1,47
|7.690
|% -8,70
|
|CEOEM
|8,61
|24.864.042
|% -7,32
|
|OLMIP
|7,15
|690.909
|% -7,02
|
|THYAO
|13,82
|1.434.273.704
|% 1,84
|
|ASELS
|18,82
|432.537.449
|% 0,97
|
|PETKM
|3,62
|417.503.366
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,38
|310.530.782
|% 2,15
|
|SISE
|4,99
|230.981.309
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,38
|310.530.782
|% 2,15
|
|PETKM
|3,62
|417.503.366
|% 0,56
|
|THYAO
|13,82
|1.434.273.704
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,48
|101.722.723
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|181.539.289
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4161
|7,4533
|% -0,25
|
|Frank
|5,7439
|5,7785
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|0,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58BURVA
Yüzde 4.64 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 986 adet işlem
-
17:57NATEN
Yüzde 5.94 oranında artışla 13.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 537, 907 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 107, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 6, 739.00 milyon TL de
-
17:56SEKUR
Yüzde 5.88 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 662 adet işlem
-
17:55DESA
Yüzde 4.89 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 240 adet işlem