***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bankamız Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Direktörü olarak görev yapan Burçin Dündar Tüzün, Kurumsal ve Ticari Krediler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankamız Kurumsal Bankacılık Direktörü olarak görev yapan Zeynep Kulalar, Kurumsal Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800854BIST