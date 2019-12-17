***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2019 08:01
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finansbank, 16 Aralık 2019 tarihinde 19 ülkeden, 34 uluslararası bankanın katılımı ile toplam 456.8 milyon ABD dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. Söz konusu kredi iki vadeden oluşmaktadır. 58.5 milyon ABD Doları ve 183.7 milyon Avro tutarındaki fonlama 367 gün vadeli, 150 milyon ABD Doları ve 40 milyon Avro tutarındaki fonlama ise 3 yıl + 1 iş günü vadeli olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803789
BIST
18:05111.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.443
En Düşük
110.234
18:055,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8534
En Düşük
5,8454
18:056,5269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5276
En Düşük
6,5146
18:05277,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,25
|Açılış
|: 277,92
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
278,01
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|
|KERVN
|0,55
|888.238
|% -9,84
|
|QNBFB
|24,96
|4.993.093
|% -8,64
|
|COSMO
|2,22
|79.811
|% -7,50
|
|FRIGO
|12,05
|572.854
|% -6,52
|
|BALAT
|0,55
|101.277
|% -5,17
|
|THYAO
|14,01
|1.351.150.191
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|477.953.944
|% -0,10
|
|GARAN
|10,92
|374.196.735
|% -0,55
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|214.158.154
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|TSPOR
|2,77
|314.581.856
|% 7,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7553
|7,7942
|% -0,33
|
|Frank
|5,9274
|5,9631
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5549
|1,5627
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,89
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,15
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|0,00
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|-0,01
|