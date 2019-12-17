***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finansbank, 16 Aralık 2019 tarihinde 19 ülkeden, 34 uluslararası bankanın katılımı ile toplam 456.8 milyon ABD dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. Söz konusu kredi iki vadeden oluşmaktadır. 58.5 milyon ABD Doları ve 183.7 milyon Avro tutarındaki fonlama 367 gün vadeli, 150 milyon ABD Doları ve 40 milyon Avro tutarındaki fonlama ise 3 yıl + 1 iş günü vadeli olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803789BIST