***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bankamız Hukuk Müşavirliği Direktörü ve Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Ali Yılmaz Hukuk Müşavirliği Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri olarak Bankamız Fincube Direktörü olarak görev yapan Derya Düner İnovasyon ve Girişimcilik Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806008BIST