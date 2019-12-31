***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Satın Alma ve Teknik Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Murat Şakar söz konusu görevinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806019BIST