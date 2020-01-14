***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2020 14:43
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız hakim ortağı Qatar National Bank S.A.Q. ("QNB")'nin 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 14 Ocak 2020 tarihinde QNB'nin web sitesinde ilan edilmiştir. QNB'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler QNB Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup, belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 192.9 milyar TL, 122.4 milyar TL ve 113.0 milyar TL'dir.
Bankamızın BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2019 dönemine ait finansal tablolarının 30 Ocak 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812329
BIST
18:05121.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.174,31
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
121.504
En Düşük
119.575
18:055,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0163
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
18:056,5435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
18:05291,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,33
|Açılış
|: 291,76
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|15,93
|189.439.122
|% 19,95
|
|ALKA
|6,76
|15.253.065
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,41
|588.173.429
|% 19,14
|
|QNBFL
|172,50
|914.387
|% 15,00
|
|BURVA
|15,50
|1.394.780
|% 14,73
|
|GLBMD
|2,22
|545.811
|% -14,94
|
|INFO
|5,53
|18.990
|% -14,92
|
|VKING
|2,98
|1.051.039
|% -14,86
|
|NIBAS
|4,50
|225.306
|% -10,00
|
|KLGYO
|3,75
|91.309.594
|% -6,95
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|HALKB
|6,74
|735.468.779
|% 2,12
|
|ASELS
|23,28
|657.448.583
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,57
|370.744.920
|% -0,63
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|AVOD
|2,02
|294.344.864
|% 7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6275
|7,6658
|% 0,40
|
|Frank
|6,0488
|6,0852
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5630
|1,5708
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.543
|1.543
|-5,56
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,47
|
Seans Raporu
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1069, 66 artarak (% 0.93 ) 115, 703
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