***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.01.2020 10:56
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2015 - 28.08.2015 - 16.09.2015 - 24.07.2018 - 26.09.2018 - 26.12.2018 - 30.01.2019 - 04.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 18.08.2015 - 28.08.2015 - 16.09.2015 - 24.07.2018 - 26.09.2018 - 26.12.2018 - 30.01.2019 - 04.11.2019 tarihli açıklamalarımız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Ticaret Bakanlığı) ile İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne karşı Bankamıza kesilen 43.568.630,00-TL idari para cezasının ve bu cezaya dayanak yapılan raporun iptali talebi ile açtığımız dava ilk derece ve istinaf incelemesinde lehimize sonuçlanmış Danıştay 10. Dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesi neticesinde ise idare tarafından düzenlenen inceleme raporunun hukuka uygun olduğu gerekçesiyle kararın bankamız aleyhine bozulduğu duyurulmuştur.
Dosya ile ilgili bölge idare mahkemesi nezdinde yapılan yeni inceleme neticesinde, temyiz yolu açık olmak üzere Bankamız tarafından açılan davanın reddine karar verilmiştir. Yargılama süreci devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814086
BIST
11:15123.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 408,52
|Açılış
|: 122.392
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|Önceki Kapanış
|: 122.747
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122.203
11:155,9215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 5,9140
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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11:156,5677
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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11:15295,63
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|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|42,78
|24.025.576
|% 15,19
|
|PRKAB
|3,80
|17.227.163
|% 15,15
|
|NATEN
|18,45
|61.599.586
|% 13,33
|
|ESCOM
|2,45
|13.324.207
|% 12,39
|
|ERSU
|3,63
|13.092.005
|% 12,04
|
|QNBFL
|172,80
|4.838
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|358.207
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|249.641
|% -9,93
|
|BALAT
|1,97
|692.313
|% -9,63
|
|GYHOL
|16,68
|41.917
|% -5,82
|
|THYAO
|14,64
|385.886.275
|% -0,54
|
|ICBCT
|6,07
|214.284.861
|% 0,00
|
|HALKB
|7,14
|204.457.297
|% 0,99
|
|KRSTL
|1,84
|184.590.901
|% 8,24
|
|GARAN
|12,23
|175.842.598
|% 0,49
|
|ODAS
|2,06
|117.360.235
|% 4,57
|
|EKGYO
|1,71
|69.173.762
|% 0,59
|
|ALBRK
|1,75
|61.028.994
|% 0,00
|
|HALKB
|7,14
|204.457.297
|% 0,99
|
|METRO
|1,52
|43.226.309
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7507
|7,7896
|% -0,03
|
|Frank
|6,0852
|6,1219
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5723
|1,5801
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.554
|-5,26
|
|Altın Gr.
|295
|296
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
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|B. Petrol
|62,39
|62,39
|-0,82
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