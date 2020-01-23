***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiİlgi: 27.08.2009 - 09.03.2011-22.09.2011 – 20.10.2011 – 18.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 27.08.2009 - 09.03.2011-22.09.2011 – 20.10.2011 – 18.03.2019İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile, Rekabet Kurulu tarafından Bankamıza verilen 7.863.921.-TL'lik idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak 5.897.940,75 TL olarak ödendiği ve Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşı, Bankamızca açılan iptal davasının Danıştay 13. Dairesi tarafından reddedildiği söz konusu karara karşı Bankamızın temyiz başvurusunun reddedildiği, bununla birlikte Bankamızca karar düzeltme yoluna başvurulacağı duyurulmuştu.Söz konusu karara karşı Bankamızca yapılan karar düzeltme başvurusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiş ve Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen iptal isteminin reddi kararı kesinleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814119BIST