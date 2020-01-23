GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.01.2020 14:31
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
İlgi: 27.08.2009 - 09.03.2011-22.09.2011 – 20.10.2011 – 18.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       İlgi: 27.08.2009 - 09.03.2011-22.09.2011 – 20.10.2011 – 18.03.2019
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile, Rekabet Kurulu tarafından Bankamıza verilen 7.863.921.-TL'lik idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak 5.897.940,75 TL olarak ödendiği ve Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşı, Bankamızca açılan iptal davasının Danıştay 13. Dairesi tarafından reddedildiği söz konusu karara karşı Bankamızın temyiz başvurusunun reddedildiği, bununla birlikte Bankamızca karar düzeltme yoluna başvurulacağı duyurulmuştu.
Söz konusu karara karşı Bankamızca yapılan karar düzeltme başvurusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiş ve Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen iptal isteminin reddi kararı kesinleşmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814119


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:02122.779
Değişim :  0,03% |  31,42
Açılış :  122.392  
Önceki Kapanış :  122.747  
En Yüksek
123.457 En Düşük
122.203
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 3,96 37.029.625 % 20,00  
ULUSE 31,76 4.929.275 % 19,94  
RYSAS 11,16 37.191.196 % 18,72  
HUBVC 43,84 46.305.636 % 18,04  
SILVR 3,11 27.571.453 % 16,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7600 7,7990 % 0,09  
Frank 6,1009 6,1377 % 0,15  
Riyal 1,5762 1,5841 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.555 -3,70  
Altın Gr. 296 297 -0,18  
Cumhuriyet 1.962 1.992 -1,00  
Tam 1.954 2.003 -0,79  
Yarım 944 969 -0,38  
Çeyrek 474 484 -0,19  
Gümüş.Ons 17,65 17,69 -0,17  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 -0,03  
B. Petrol 62,17 62,17 -1,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru