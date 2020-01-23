***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.01.2020 14:31
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
İlgi: 27.08.2009 - 09.03.2011-22.09.2011 – 20.10.2011 – 18.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.08.2009 - 09.03.2011-22.09.2011 – 20.10.2011 – 18.03.2019
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile, Rekabet Kurulu tarafından Bankamıza verilen 7.863.921.-TL'lik idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak 5.897.940,75 TL olarak ödendiği ve Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşı, Bankamızca açılan iptal davasının Danıştay 13. Dairesi tarafından reddedildiği söz konusu karara karşı Bankamızın temyiz başvurusunun reddedildiği, bununla birlikte Bankamızca karar düzeltme yoluna başvurulacağı duyurulmuştu.
Söz konusu karara karşı Bankamızca yapılan karar düzeltme başvurusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedilmiş ve Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen iptal isteminin reddi kararı kesinleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814119
BIST
16:02122.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 31,42
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.203
16:025,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9339
En Düşük
5,9034
16:026,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5851
En Düşük
6,5526
16:02296,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 296,63
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|37.029.625
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.929.275
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,16
|37.191.196
|% 18,72
|
|HUBVC
|43,84
|46.305.636
|% 18,04
|
|SILVR
|3,11
|27.571.453
|% 16,92
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|531.270
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KENT
|207,90
|10.989.228
|% -6,73
|
|KLNMA
|46,10
|58.163.935
|% -6,07
|
|THYAO
|14,39
|1.568.913.117
|% -2,24
|
|GARAN
|12,15
|425.118.570
|% -0,16
|
|HALKB
|7,12
|384.788.633
|% 0,71
|
|KRSTL
|1,88
|381.810.235
|% 10,59
|
|ICBCT
|6,01
|356.599.174
|% -0,99
|
|KRSTL
|1,88
|381.810.235
|% 10,59
|
|GUSGR
|2,59
|313.341.444
|% 4,02
|
|ADESE
|2,17
|247.297.994
|% 12,44
|
|THYAO
|14,39
|1.568.913.117
|% -2,24
|
|KRDMD
|3,03
|319.404.837
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7600
|7,7990
|% 0,09
|
|Frank
|6,1009
|6,1377
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5762
|1,5841
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-3,70
|
|Altın Gr.
|296
|297
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|-0,79
|
|Yarım
|944
|969
|-0,38
|
|Çeyrek
|474
|484
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,17
|62,17
|-1,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:18TSPOR
Yüzde 6.97 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 351, 781 adet işlem
-
16:16KARTN
Yüzde 4.45 oranında artışla 481.00 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 502 adet işlem
-
16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 64 kaybederek (% -0.04 ) 148, 351
-
16:15XU100
Endeks 122, 788 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 8, 332.00 milyon TL de
-
16:15YAYLA
Yüzde 12.63 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 385, 952 adet işlem